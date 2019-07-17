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Пользователи СКБ Онлайн получили возможность оплачивать квитанции по QR-коду

17 июль 2019 (10:34)

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Пользователи мобильного приложения СКБ Онлайн получили возможность оплачивать квитанции по QR-коду. Таким образом можно оплатить коммунальные услуги, налоги и штрафы, образовательные услуги, сообщает пресс-служба СКБ-банка.

«Совершить платеж можно в адрес любой организации, которая выпускает квитанции, содержащие QR-код. Процедура оплаты очень проста: в мобильном приложении СКБ Онлайн необходимо зайти в раздел «Платежи и переводы», выбрать пункт «Оплата по QR-коду» и навести камеру телефона на код, размещенный на квитанции. Все реквизиты загрузятся автоматически — достаточно будет только подтвердить оплату», — говорится в сообщении.

Оплата квитанций, содержащих QR-код, доступна для пользователей мобильного приложения на платформе Android, в ближайшее время опция появится и в приложениях на системе iOS.

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