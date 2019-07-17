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Пользователи СКБ Онлайн получили возможность оплачивать квитанции по QR-коду

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Пользователи мобильного приложения СКБ Онлайн получили возможность оплачивать квитанции по QR-коду. Таким образом можно оплатить коммунальные услуги, налоги и штрафы, образовательные услуги, сообщает пресс-служба СКБ-банка.



«Совершить платеж можно в адрес любой организации, которая выпускает квитанции, содержащие QR-код. Процедура оплаты очень проста: в мобильном приложении СКБ Онлайн необходимо зайти в раздел «Платежи и переводы», выбрать пункт «Оплата по QR-коду» и навести камеру телефона на код, размещенный на квитанции. Все реквизиты загрузятся автоматически — достаточно будет только подтвердить оплату», — говорится в сообщении.



Оплата квитанций, содержащих QR-код, доступна для пользователей мобильного приложения на платформе Android, в ближайшее время опция появится и в приложениях на системе iOS.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:34</span><br /><strong>Пользователи СКБ Онлайн получили возможность оплачивать квитанции по QR-коду</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Пользователи мобильного приложения СКБ Онлайн получили возможность оплачивать квитанции по QR-коду. Таким образом можно оплатить коммунальные услуги, налоги и штрафы, образовательные услуги, сообщает пресс-служба СКБ-банка.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088453-polzovateli-skb-onlayn-poluchili-vozmozhnost-oplachivat-kvitancii-po-qr-kodu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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