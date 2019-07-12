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Бывшего руководителя компании «Инженерные сети» осудили за сокрытие от уплаты налогов 8 млн рублей

УрБК, Челябинск, 12.07.2019. Бывший руководитель ООО СК «Инженерные сети» признан виновным в сокрытии 8 млн руб. от уплаты налогов. Размер наложенного на него штрафа составил 120 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов», — говорится в сообщении.



Осужденный являлся учредителем и руководителем ООО СК «Инженерные сети» с 1 июля по 31 декабря 2017 года. Суд установил, что он распорядился перечислить более 8 млн руб. на расчетные счета иной организации в счет оплаты за приобретенные товары. Согласно материалам дела, сделал он это с целью уклонения от взыскания недоимки по налогам и сборам, поскольку знал об имеющейся у «Инженерных сетей» задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов в сумме более 35 млн руб.



«Сокрытыми денежными средствами в сумме свыше 8 млн руб., имея реальную возможность погасить задолженность по налогам и сборам в различные бюджеты для обеспечения деятельности государства, распорядился по собственному усмотрению. Судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. руб.», — отмечает пресс-служба.

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