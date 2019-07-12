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Роскачество проведет проверку дизельного топлива в Свердловской области

12 июль 2019 (12:08)

УрБК, Москва, 12.07.2019. Роскачество совместно с Росстандартом начали исследование дизельного топлива в Свердловской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Роскачества Максима Протасова.

«И из тех исследований, которые, наверное, очень актуальны для Свердловской области, мы сегодня с коллегами из правительства области, из Росстандарта заявляем о начале исследования дизельного топлива. Роскачество уже исследовало 92-й бензин в ряде регионов, и это исследование привело к положительным результатам», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что исследование дизельного топлива будет проводиться по широкому набору показателей, с учетом международного опыта, в хороших лабораториях.

«Мы действительно много узнаем о том, какого качества топливо продается в Свердловской области», — подчеркнул Протасов.

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