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На территорию Свердловской области за 5 месяцев въехали более 42 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. На территорию Свердловской области с января по май 2019 года въехали 42 тыс. 229 человек, уехали из региона 38 тыс. 448 человек, сообщает Свердловскстат.



Таким образом, миграционный прирост в январе-мае 2019 года составил 3 тыс. 781 человек против 1 тыс. 120 человек в аналогичный период прошлого года. В том числе межрегиональная миграция показала убыль в 1 тыс. 934 человека. В расчетный период Свердловскую область покинули 13 тыс. 954 человека, а прибыли 12 тыс. 20 человек. Международная миграция показала прирост в 5 тыс. 715 человек, со странами СНГ — 4 тыс. 864 человека, с другими зарубежными странами — 851 человек.

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