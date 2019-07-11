Новости дня
На территорию Свердловской области за 5 месяцев въехали более 42 тыс. человек
11 июль 2019 (16:39)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. На территорию Свердловской области с января по май 2019 года въехали 42 тыс. 229 человек, уехали из региона 38 тыс. 448 человек, сообщает Свердловскстат.
Таким образом, миграционный прирост в январе-мае 2019 года составил 3 тыс. 781 человек против 1 тыс. 120 человек в аналогичный период прошлого года. В том числе межрегиональная миграция показала убыль в 1 тыс. 934 человека. В расчетный период Свердловскую область покинули 13 тыс. 954 человека, а прибыли 12 тыс. 20 человек. Международная миграция показала прирост в 5 тыс. 715 человек, со странами СНГ — 4 тыс. 864 человека, с другими зарубежными странами — 851 человек.
Таким образом, миграционный прирост в январе-мае 2019 года составил 3 тыс. 781 человек против 1 тыс. 120 человек в аналогичный период прошлого года. В том числе межрегиональная миграция показала убыль в 1 тыс. 934 человека. В расчетный период Свердловскую область покинули 13 тыс. 954 человека, а прибыли 12 тыс. 20 человек. Международная миграция показала прирост в 5 тыс. 715 человек, со странами СНГ — 4 тыс. 864 человека, с другими зарубежными странами — 851 человек.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Внешний миграционный поток в Свердловскую область вырос в 3,5 раза
- В январе на территорию Свердловской области въехали 7,9 тыс. человек
- В 2017 году из Свердловской области уехало более 120 тыс. человек
- В Свердловской области второй год наблюдается отток населения из региона
- За год миграционный прирост в Свердловской области сократился в два раза