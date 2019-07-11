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Прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности на нефтебазе «Авангард»
11 июль 2019 (13:18)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Невьянске были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности со стороны нефтебазы «Авангард», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Установлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, в частности, объекты защиты не обеспечены необходимыми огнетушителями, склады нефтепродуктов не оборудованы электрической пожарной сигнализацией, допускается курение на территории базы, не проводится проверка состояния устройств молниезащиты, на объекты допущены лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
Прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» в отношении ответственного должностного лица и юридического лица. В результате им назначен штраф на общую сумму 106 тыс. руб.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора об устранении нарушений требований пожарной безопасности в деятельности нефтебазы. Сейчас фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.
«Установлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, в частности, объекты защиты не обеспечены необходимыми огнетушителями, склады нефтепродуктов не оборудованы электрической пожарной сигнализацией, допускается курение на территории базы, не проводится проверка состояния устройств молниезащиты, на объекты допущены лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
Прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» в отношении ответственного должностного лица и юридического лица. В результате им назначен штраф на общую сумму 106 тыс. руб.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора об устранении нарушений требований пожарной безопасности в деятельности нефтебазы. Сейчас фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.
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