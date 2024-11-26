На Среднем Урале природоохранная прокуратура взыскала более 1,4 млн рублей с «Водоканала-НТ» из-за утечки сточных вод

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. На Среднем Урале природоохранная прокуратура взыскала более 1,4 млн руб. с ООО «Водоканал-НТ» из-за утечки сточных вод в реки Тагил и Исток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«По иску природоохранного прокурора с предприятия ЖКХ взыскано свыше 1,4 млн руб. в счет возмещения вреда, причиненного водным объектам в результате загрязнения их сточными водами Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура Свердловской области проверила соблюдение требований природоохранного законодательства в деятельности ООО «Водоканал-НТ», — говорится в сообщении прокуратуры региона.



По итогам проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении ООО «Водоканал-НТ» по нескольким статьям: по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение», по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты», статье 8.5 КоАП РФ «Сокрытие или искажение экологической информации» и статье 8.46 КоАП РФ «Невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».



Организацию оштрафовали на 250 тыс. руб. по постановлению прокуратуры, а ущерб оценили на общую сумму свыше 1,4 млн руб. Дело рассмотрел Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Штраф погашен, а ущерб возмещен организацией в полном объеме.