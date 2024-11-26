На Среднем Урале природоохранная прокуратура взыскала более 1,4 млн рублей с «Водоканала-НТ» из-за утечки сточных вод

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2024. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура взыскала с нижнетагильского ...29.10.2024 Природоохранная прокуратура подала иск к МУП «Искра» из-за несанкционированного сброса сточных вод
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск к МУП «Искра» из-за ...28.05.2018 Птицефабрика «Среднеуральская» возместила свыше 500 тыс. рублей ущерба от загрязнения болота Молебского
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения водного ...04.08.2017 Среднеуральская птицефабрика не доплатила за причиненный в 2016 году ущерб экологии более 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила грубые нарушения ...01.04.2014 ООО «Талицкий водоканал» привлечено к ответственности за ненормативный сброс сточных вод в реку Пышма
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2014. Прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере водопользования ООО «Талицкий ...