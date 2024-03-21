Суд взыскал с екатеринбургской УК «Авангард» 2,2 млн рублей в пользу семьи погибшего сотрудника

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Ивдельский городской суд удовлетворил требование прокуратуры и взыскал с ООО ...28.07.2022 Суд обязал директора компании «УТМ-Логистик» в Екатеринбурге выплатить 2,6 млн рублей семье погибшего на стройке сотрудника
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Свердловский областной суд оставил в силе решение Чкаловского районного суда ...21.01.2022 На Урале прокуратура добилась взыскания компенсации родственникам погибшего под поездом работника ж/д компании
УрБК, Челябинск, 21.01.2022. Уральская транспортная прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда ...20.07.2020 Компания «Уралкран» выплатит семье погибшего работника 2,7 млн рублей компенсации морального вреда
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2020. В пользу семьи погибшего работника ООО «Сухоложский крановый завод» (ООО «Уралкран») ...06.10.2010 С ОАО «ЧМК», ЗАО «Южуралэлектромонтаж-1» и ООО «Строй Монтаж Ремонт» взыскана компенсация морального вреда в пользу матери погибшего на производстве работника
УрБК, Челябинск, 06.10.2010. С ОАО «ЧМК», ЗАО «Южуралэлектромонтаж-1» и ООО «Строй Монтаж Ремонт» взыскана компенсация ...