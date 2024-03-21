Суд взыскал с екатеринбургской УК «Авангард» 2,2 млн рублей в пользу семьи погибшего сотрудника

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «УК «Авангард» в качестве компенсации морального вреда в пользу дочери погибшего сотрудника УК 1 млн руб., а в пользу двух ее несовершеннолетних детей (внуков погибшего) — по 600 тыс. руб. каждому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Погибший работал в УК инженером-электриком. «При выполнении 17 октября 2023 года работ в помещении трансформаторной подстанции в Екатеринбурге произошел несчастный случай, в результате которого мужчина скончался. Актом о расследовании несчастного случая на производстве подтвержден факт непринятия работодателем мер, направленных на исключение возможности несанкционированного доступа к электроустановкам», — приводит пресс-служба ведомства результаты проверки прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга соблюдения правил охраны труда в ООО «УК «Авангард».



Суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с УК компенсации морального вреда родственникам погибшего.