Суд в Екатеринбурге обязал УК «Авангард» выплатить родным погибшего электрика 2,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. По решению Свердловского областного суда ПАО «Россети Урала» выплатит матери ...14.06.2024 В Нижнем Тагиле предприятие выплатит матери погибшего работника 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. ООО «Нижнетагильская литейная компания» (ООО «НЛК») выплатит матери погибшего работника ...16.05.2024 Суд взыскал с екатеринбургской УК «Авангард» 2,2 млн рублей в пользу семьи погибшего сотрудника
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «УК «Авангард» в качестве ...21.01.2022 На Урале прокуратура добилась взыскания компенсации родственникам погибшего под поездом работника ж/д компании
УрБК, Челябинск, 21.01.2022. Уральская транспортная прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда ...20.07.2020 Компания «Уралкран» выплатит семье погибшего работника 2,7 млн рублей компенсации морального вреда
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2020. В пользу семьи погибшего работника ООО «Сухоложский крановый завод» (ООО «Уралкран») ...