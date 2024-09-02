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02.09.2024

Суд в Екатеринбурге обязал УК «Авангард» выплатить родным погибшего электрика 2,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Екатеринбурге ООО «УК «Авангард» возместит родным погибшего сотрудника более 2,2 млн руб. за моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Инженер-электрик погиб в октябре 2023 года, получив термический ожог во время выполнения работ. Екатеринбуржца ударило током, и он получил термический ожог 55% тела. Позже мужчина умер в больнице. У него остались дочь и двое внуков.

В ходе проверки выяснилось, что на производстве работодатель не контролировал работу сотрудников и не обучал должным образом технике безопасности. Сам инженер соблюдал правила безопасности во время монтажа.

Прокуратура направила иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в пользу родственников погибшего. По его решению с ООО «УК «Авангард» взыскали 1 млн руб. в пользу дочери и по 600 тыс. руб. компенсации присудили каждому внуку.

Организация обжаловала приговор в Свердловском областном суде. Коллегия судей оставила решение предыдущей инстанции без изменений. Оно вступило в силу.
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