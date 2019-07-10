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В Екатеринбурге полиция задержала предполагаемого налетчика на пункт микрозаймов

10 июль 2019 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. Полиция Екатеринбурга задержала 36-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на пункт микрозаймов, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

«В пункт микрозаймов с просьбой о выдаче кредита обратился 36-летний мужчина. Однако после рассмотрения заявления в займе ему было отказано. После этого гражданин достал заточку и, угрожая женщине-менеджеру, потребовал наличные деньги», — говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник забрал у сотрудницы офиса ювелирные украшения. Через несколько часов подозреваемого задержали. Выяснилось, что две недели назад он освободился из мест лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

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