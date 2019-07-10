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«Уральские авиалинии» с начала года перевезли более 4 млн пассажиров

УрБК, Москва, 10.07.2019. По итогам шести месяцев 2019 года «Уральские авиалинии» перевезли 4 млн 242 тыс. 555 пассажиров (+8% к показателям 2018 года). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) было перевезено 2 млн 57 тыс. 414 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 2 млн 185 тыс. 141 человек. Всего за этот период выполнено 29 тыс. 237 рейсов (+4% к 2018 году), среди них ВВЛ — 14 тыс. 536, МВЛ — 14 тыс. 701 рейс. Пассажирооборот вырос на 10% и составил 10 млн 364 тыс. 646 тыс. пасс. км.



«В июне 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 944 тыс. 120 пассажиров, что выше показателя 2018 года на 3%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 444 тыс. 445 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 499 тыс. 675 человек. В июне «Уральские авиалинии» выполнили 6 тыс. 49 рейсов, среди них 3 тыс. 80 по МВЛ, 2 тыс. 969 по ВВЛ», — говорится в сообщении.



Самыми популярными направлениями июня стали: Анапа, Симферополь, Сочи из Екатеринбурга и Москвы. А также Москва — Калининград и Москва — Санкт-Петербург. Среди международных рейсов пассажиры чаще всего летали из Москвы в Ереван, Ларнаку, Барселону, Прагу и Тель-Авив, из Екатеринбурга — в Прагу и Пекин.

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