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ЦБ планирует реформировать систему индивидуальных инвестиционных счетов

УрБК, Москва, 10.07.2019. Центробанк намерен реформировать институт индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



По данным издания, во вторник в ЦБ состоялось совещание руководителей регулятора Эльвиры Набиуллиной и Владимира Чистюхина с участниками фондового рынка.



Как рассказали представители компаний, Банк России готов поддержать реформу системы ИИС. В ее рамках предполагается увеличить сумму инвестиций, доход с которых не будет облагаться подоходным налогом по истечении трех лет, с 1 млн до 2,5 млн руб. При этом с ИИС можно будет снимать до половины инвестированной суммы, не закрывая его.

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