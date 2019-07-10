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ЦБ планирует реформировать систему индивидуальных инвестиционных счетов
10 июль 2019 (16:35)
УрБК, Москва, 10.07.2019. Центробанк намерен реформировать институт индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, во вторник в ЦБ состоялось совещание руководителей регулятора Эльвиры Набиуллиной и Владимира Чистюхина с участниками фондового рынка.
Как рассказали представители компаний, Банк России готов поддержать реформу системы ИИС. В ее рамках предполагается увеличить сумму инвестиций, доход с которых не будет облагаться подоходным налогом по истечении трех лет, с 1 млн до 2,5 млн руб. При этом с ИИС можно будет снимать до половины инвестированной суммы, не закрывая его.
По данным издания, во вторник в ЦБ состоялось совещание руководителей регулятора Эльвиры Набиуллиной и Владимира Чистюхина с участниками фондового рынка.
Как рассказали представители компаний, Банк России готов поддержать реформу системы ИИС. В ее рамках предполагается увеличить сумму инвестиций, доход с которых не будет облагаться подоходным налогом по истечении трех лет, с 1 млн до 2,5 млн руб. При этом с ИИС можно будет снимать до половины инвестированной суммы, не закрывая его.
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