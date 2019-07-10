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В I полугодии 2019 года было выявлено почти 300 случаев вмешательства в работу СвЖД

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. В I полугодии 2019 года было выявлено 284 случая незаконного вмешательства в работу Свердловской железной дороги, сообщает пресс-служба СвЖД.



Речь идет о разоборудовании пути, наличии посторонних предметов на рельсах на СвЖД, а также о случаях хищений имущества ОАО РЖД.



За совершение правонарушений были задержаны 157 человек.

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