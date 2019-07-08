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В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2019»
8 июль 2019 (09:02)
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. В Екатеринбурге открылась десятая международная промышленная выставка «Иннопром», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В торжественной церемонии открытия, которая состоялась 7 июля, приняли участие министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Отметим, что «Иннопром-2019» состоится 8-11 июля в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» (бульвар Экспо, 2). Главной темой выставки в этом году будет металлообработка. Также организаторы представят экспозиции, посвященные машиностроению, робототехнике, интеллектуальным станочным системам для резки и сварки металлов, аддитивным технологиям и мировым тенденциям развития промышленности.
Организаторы ожидают, что промышленная выставка станет крупнейшей за всю свою историю. Число национальных экспозиций, по сравнению с 2018 годом, увеличилось почти вдвое — до 15 площадок. Впервые на «Иннопроме» свои проекты представят Австрия, Тайвань, Франция и Казахстан. Страной-партнером выставки в этом году станет Турция.
В торжественной церемонии открытия, которая состоялась 7 июля, приняли участие министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Отметим, что «Иннопром-2019» состоится 8-11 июля в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» (бульвар Экспо, 2). Главной темой выставки в этом году будет металлообработка. Также организаторы представят экспозиции, посвященные машиностроению, робототехнике, интеллектуальным станочным системам для резки и сварки металлов, аддитивным технологиям и мировым тенденциям развития промышленности.
Организаторы ожидают, что промышленная выставка станет крупнейшей за всю свою историю. Число национальных экспозиций, по сравнению с 2018 годом, увеличилось почти вдвое — до 15 площадок. Впервые на «Иннопроме» свои проекты представят Австрия, Тайвань, Франция и Казахстан. Страной-партнером выставки в этом году станет Турция.
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