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В Челябинске могут приостановить деятельность трех предприятий после массового заражения горожан описторхозом

УрБК, Челябинск, 04.07.2019. В Челябинске подтвердился предполагаемый источник массового заражения горожан описторхозом: причиной заражения 34 человек стал продаваемый в местных торговых точках язь. Опасная продукция изъята из оборота, а трем предприятиям по переработке рыбы грозит приостановка деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Челябинской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в рамках эпидемиологического расследования проведены проверки 9 рыбоперерабатывающих цехов, 4 оптовых складов и 10 предприятий торговли с отбором проб рыбной продукции на санитарно-паразитологические показатели. По результатам исследований в 15 пробах готовой продукции (язь холодного копчения – 10 проб, горячего копчения – 2 пробы, вяленый – 3 пробы) и 8 пробах сырья (язя мороженного) обнаружены жизнеспособные личинки описторхиса. По состоянию на 30 июня из оборота изъято 5 573 кг язя мороженого, 795 кг. готовой продукции», — говорится в сообщении.



Также в ходе проверок специалисты надзорного ведомства обнаружили, что предприятиями не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий. Нарушения выявлены, в том числе, в лабораторных испытаниях на санитарно-паразитологические показатели. Кроме того, изготовителями не проводится контроль каждой производственной операции на конкретной стадии технологического процесса, отсутствуют техническая документация и технологические инструкции по производству рыбной продукции. Также выявлено нарушение технологии приготовления и обеззараживания рыбы при копчении.



Сейчас в районные суды Челябинска направлены материалы административных дел для приостановления деятельности трех производителей.



Напомним, что массовые заражения челябинцев описторхозом были зафиксированы в июне, сейчас число заразившихся возросло до 34 человек.



«В инфекционное отделение Челябинска госпитализировано 33 человека, один лечится амбулаторно. У всех больных средняя степень тяжести», — отмечает пресс-служба.

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