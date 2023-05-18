В Академическом районе Екатеринбурга высадили деревья в преддверии Дня федерального санитарно-эпидемиологического надзора

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии Дня федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора выполнили озеленение проезда, носящего имя первого главного государственного санитарного врача Свердловской области Аллы Ощепковой.В высадке деревьев приняли участие руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Сергей Романов и руководители медицинских учебных заведений, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».Акцию памяти поддержали личным участием заместитель министра здравоохранения области Алексей Столин, глава Академического района Николай Смирнягин, генеральный директор ведущего застройщика района Сергей Ланцов.«Я благодарен, что именно наш район выбрали для того, чтобы увековечить имя выдающегося работника службы санитарно-эпидемиологического надзора Аллы Ощепковой. Когда мы 18 лет назад планировали строительство и развитие района, то уже тогда закладывали в концепцию создание больших зеленых зон, пешеходных парков, бульваров, чтобы создать наиболее благоприятную среду для жителей. Это созвучно с той деятельностью, которую осуществляет служба санитарно-эпидемиологического надзора», — сказал гендиректор АО СЗ «РСГ-Академическое».Так, в ходе акции на газонах вдоль улицы были высажены туи. Помощь в этом оказали учащиеся химико-биологического класса школы № 123. Напомним, что это учебное заведение с биологическим уклоном, после окончания которого ребята смогут поступить в Медицинский университет, который вскоре появится здесь же, в Академическом районе, в рамках создания Медицинского кластера.