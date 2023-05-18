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В Академическом районе Екатеринбурга высадили деревья в преддверии Дня федерального санитарно-эпидемиологического надзора

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии Дня федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора выполнили озеленение проезда, носящего имя первого главного государственного санитарного врача Свердловской области Аллы Ощепковой.

В Академическом районе Екатеринбурга высадили деревья в преддверии Дня федерального санитарно-эпидемиологического надзора

В высадке деревьев приняли участие руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Сергей Романов и руководители медицинских учебных заведений, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».

Акцию памяти поддержали личным участием заместитель министра здравоохранения области Алексей Столин, глава Академического района Николай Смирнягин, генеральный директор ведущего застройщика района Сергей Ланцов.

В Академическом районе Екатеринбурга высадили деревья в преддверии Дня федерального санитарно-эпидемиологического надзора

«Я благодарен, что именно наш район выбрали для того, чтобы увековечить имя выдающегося работника службы санитарно-эпидемиологического надзора Аллы Ощепковой. Когда мы 18 лет назад планировали строительство и развитие района, то уже тогда закладывали в концепцию создание больших зеленых зон, пешеходных парков, бульваров, чтобы создать наиболее благоприятную среду для жителей. Это созвучно с той деятельностью, которую осуществляет служба санитарно-эпидемиологического надзора», — сказал гендиректор АО СЗ «РСГ-Академическое».

Так, в ходе акции на газонах вдоль улицы были высажены туи. Помощь в этом оказали учащиеся химико-биологического класса школы № 123. Напомним, что это учебное заведение с биологическим уклоном, после окончания которого ребята смогут поступить в Медицинский университет, который вскоре появится здесь же, в Академическом районе, в рамках создания Медицинского кластера.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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