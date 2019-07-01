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В Красноуральске осужден предприниматель за хищение денег у пенсионеров под видом установки пластиковых окон
1 июль 2019 (10:08)
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. Красноуральский городской суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Александру Леушину. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в том числе совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В сентябре 2017 года индивидуальный предприниматель Александр Леушин договорился с пенсионерами 1959, 1952, 1939 года рождения об установке пластиковых окон и балконных блоков в их квартирах. Он выполнил все необходимые замеры и расчеты, после чего потерпевшие передали ему деньги.
Однако злоумышленник стеклопакеты не заказал и не установил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив пенсионерам значительный материальный ущерб.
«Ранее Леушин не привлекался к уголовной ответственности, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, в судебном заседании принес извинения потерпевшим, двоим он в полном объеме возместил причиненный ущерб и частично возместил ущерб третьей потерпевшей», — говорится в сообщении.
Подсудимый вину по предъявленному обвинению в полном объеме не признал.
С учетом данных о личности суд назначил Александру Леушину наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.
Приговор не вступил в законную силу.
В сентябре 2017 года индивидуальный предприниматель Александр Леушин договорился с пенсионерами 1959, 1952, 1939 года рождения об установке пластиковых окон и балконных блоков в их квартирах. Он выполнил все необходимые замеры и расчеты, после чего потерпевшие передали ему деньги.
Однако злоумышленник стеклопакеты не заказал и не установил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив пенсионерам значительный материальный ущерб.
«Ранее Леушин не привлекался к уголовной ответственности, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, в судебном заседании принес извинения потерпевшим, двоим он в полном объеме возместил причиненный ущерб и частично возместил ущерб третьей потерпевшей», — говорится в сообщении.
Подсудимый вину по предъявленному обвинению в полном объеме не признал.
С учетом данных о личности суд назначил Александру Леушину наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.
Приговор не вступил в законную силу.
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