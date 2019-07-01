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В Красноуральске осужден предприниматель за хищение денег у пенсионеров под видом установки пластиковых окон

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. Красноуральский городской суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Александру Леушину. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в том числе совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В сентябре 2017 года индивидуальный предприниматель Александр Леушин договорился с пенсионерами 1959, 1952, 1939 года рождения об установке пластиковых окон и балконных блоков в их квартирах. Он выполнил все необходимые замеры и расчеты, после чего потерпевшие передали ему деньги.



Однако злоумышленник стеклопакеты не заказал и не установил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив пенсионерам значительный материальный ущерб.



«Ранее Леушин не привлекался к уголовной ответственности, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, в судебном заседании принес извинения потерпевшим, двоим он в полном объеме возместил причиненный ущерб и частично возместил ущерб третьей потерпевшей», — говорится в сообщении.



Подсудимый вину по предъявленному обвинению в полном объеме не признал.



С учетом данных о личности суд назначил Александру Леушину наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.



Приговор не вступил в законную силу.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">01 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:08</span><br /><strong>В Красноуральске осужден предприниматель за хищение денег у пенсионеров под видом установки пластиковых окон</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. Красноуральский городской суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Александру Леушину. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в том числе совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088026-v-krasnouralske-osuzhden-predprinimatel-za-hischenie-deneg-u-pensionerov-pod-vidom-ustanovki-plastikovyh-okon.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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