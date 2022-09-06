В Екатеринбурге приговорили к 7,5 года лишения свободы бывшего застройщика Владимира Воробьева

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил застройщика Владимира Воробьева к 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в крупном и особо крупном размерах», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что он в период с марта 2012 по ноябрь 2014 года привлекал деньги горожан на строительство многоэтажного дома под видом реализации квартир в нем. Обманутым покупателям предоставлялась ложная информация о получении в ближайшее время разрешения на строительство и возведении на участке улиц Стачек — Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Войкова многоквартирного дома в 2015 году.
Своими действиями В. Воробьев нанес ущерб в 46,8 млн руб. Дом так и не был построен, а деньги не были возвращены потерпевшим. Свою вину мужчина не признал.
Добавим, что в 2017 году предприниматель привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и был приговорен к 6,5 года лишения свободы.
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