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Проблемный «Атомстройкомплекс»
19 июнь 2019 (14:05)
Строительный конгломерат, объединенный под брендом «Атомстройкомплекс», все чаще становится фигурантом громких скандалов. Потеряв фактически монопольное положение на строительном рынке Екатеринбурга и столкнувшись с жесткой конкуренцией со стороны федеральных игроков, компания начинает давать сбои в строительстве. Объекты «Атомстройкомплекса» все чаще встречают претензии как к способу ведения строительства, так и к качеству его результатов.
Так, именно «Атомстройкомплекс» поставил забор в середине детской площадки в районе УНЦ, тем самым вызвав гнев жителей соседних домов. Конфликт до сих пор не исчерпан, и в дело даже вынуждены были вмешаться городские власти. Спорная ситуация сложилась также в действиях девелопера, пытающегося вырубить парк «Березовая роща» под строительство своих объектов. Против этого активно выступает общественность. Сообщается и об острой нехватке школ на данной территории.
Кроме того, очередной точкой напряжения для целого района Уктус-Левобережный стало отсутствие моста, который показан на сайте застройщика, однако его возведение с 2015 года и до сегодняшнего дня не ведется.
Также сразу после сдачи комплекса «Просторы» во всех трех домах появились проблемы с горячей и холодной водой. Перепады давления приводили к резкой смене температуры. В качестве главной причины проблемы эксперты называют ошибки при проектировании объектов.
Впрочем, претензии жильцов того же ЖК «Просторы» к качеству строительных работ «Атомстройкомплекса» этим не исчерпываются. На форумах и в социальных сетях они жалуются на конденсат между рамами стеклопакетов и на счетчики на воду.
Фотография предоставлена жильцом одного из домов ЖК «Просторы»
«Плачущие» окна стали одной из главных тем для обсуждения на странице жителей дома в социальных сетях.
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»
Судя по комментариям и фотографиям, влаги на внутренней стороне рам не становится меньше даже после перевода конструкции на «зимний» режим.
Фотография предоставлена жильцом одного из домов ЖК «Просторы»
Также нередки случаи образования на подоконниках опасной для здоровья черной плесени.
Фотография предоставлена жильцом одного из домов ЖК «Просторы»
По мнению экспертов, появление конденсата между рамами может быть следствием ошибок при проведении строительных работ, а именно — неправильной установки стеклопакетов: нарушение технологии монтажа приводит к зазорам и разгерметизации. Другой причиной может оказаться использование при строительстве некачественных материалов, в том числе и самих рам.
Очередная проблема, по словам собственников в ЖК «Просторы», — плохо работающая вентиляция, из-за которой, возможно, повышается влажность в квартирах и возникают «плачущие» окна.
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»
Помимо внутренней части стеклопакетов, конденсат был выявлен также и в приборах учета у некоторых жильцов. Известны случаи замены новых счетчиков для воды в ЖК «Просторы» из-за того, что под стеклом образовалась, как нетрудно догадаться, вода. Так, в квартире на 9 этаже одной из многоэтажек, по словам жителя, из счетчика постоянно капала вода, а на полу около труб вскоре появилась лужа. При этом менять приборы учета жильцу пришлось за свой счет. Стоимость такой замены составляет в среднем 3-4 тыс. рублей.
Таким образом, покупая объекты у строительной компании «Атомстройкомплекс», клиенты получают «кота в мешке»: качество строительства оказывается неопределенным, комфортность проживания в новом доме — под вопросом. Неясно даже, с каким масштабом проблем могут столкнуться жильцы: от замены счетчика до ошибок в проектировании.
Люди, покупающие недвижимость АСК с чистовой отделкой и лозунгом «заезжай и живи», в итоге вынуждены решать многочисленные проблемы самостоятельно. Теперь они из своего кармана оплачивают замену счетчиков и окон, длительное время страдают из-за отсутствия развитой инфраструктуры и нормального водоснабжения, виной которому — неправильные расчеты при проектировании дома. Когда у собственников ЖК «Просторы» и других объектов этого застройщика ситуация изменится в лучшую сторону — неясно.
УрБК будет следить за развитием событий.
Марина Костина
Так, именно «Атомстройкомплекс» поставил забор в середине детской площадки в районе УНЦ, тем самым вызвав гнев жителей соседних домов. Конфликт до сих пор не исчерпан, и в дело даже вынуждены были вмешаться городские власти. Спорная ситуация сложилась также в действиях девелопера, пытающегося вырубить парк «Березовая роща» под строительство своих объектов. Против этого активно выступает общественность. Сообщается и об острой нехватке школ на данной территории.
Кроме того, очередной точкой напряжения для целого района Уктус-Левобережный стало отсутствие моста, который показан на сайте застройщика, однако его возведение с 2015 года и до сегодняшнего дня не ведется.
Также сразу после сдачи комплекса «Просторы» во всех трех домах появились проблемы с горячей и холодной водой. Перепады давления приводили к резкой смене температуры. В качестве главной причины проблемы эксперты называют ошибки при проектировании объектов.
Впрочем, претензии жильцов того же ЖК «Просторы» к качеству строительных работ «Атомстройкомплекса» этим не исчерпываются. На форумах и в социальных сетях они жалуются на конденсат между рамами стеклопакетов и на счетчики на воду.
Фотография предоставлена жильцом одного из домов ЖК «Просторы»
«Плачущие» окна стали одной из главных тем для обсуждения на странице жителей дома в социальных сетях.
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»
Судя по комментариям и фотографиям, влаги на внутренней стороне рам не становится меньше даже после перевода конструкции на «зимний» режим.
Фотография предоставлена жильцом одного из домов ЖК «Просторы»
Также нередки случаи образования на подоконниках опасной для здоровья черной плесени.
Фотография предоставлена жильцом одного из домов ЖК «Просторы»
По мнению экспертов, появление конденсата между рамами может быть следствием ошибок при проведении строительных работ, а именно — неправильной установки стеклопакетов: нарушение технологии монтажа приводит к зазорам и разгерметизации. Другой причиной может оказаться использование при строительстве некачественных материалов, в том числе и самих рам.
Очередная проблема, по словам собственников в ЖК «Просторы», — плохо работающая вентиляция, из-за которой, возможно, повышается влажность в квартирах и возникают «плачущие» окна.
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»
Помимо внутренней части стеклопакетов, конденсат был выявлен также и в приборах учета у некоторых жильцов. Известны случаи замены новых счетчиков для воды в ЖК «Просторы» из-за того, что под стеклом образовалась, как нетрудно догадаться, вода. Так, в квартире на 9 этаже одной из многоэтажек, по словам жителя, из счетчика постоянно капала вода, а на полу около труб вскоре появилась лужа. При этом менять приборы учета жильцу пришлось за свой счет. Стоимость такой замены составляет в среднем 3-4 тыс. рублей.
Таким образом, покупая объекты у строительной компании «Атомстройкомплекс», клиенты получают «кота в мешке»: качество строительства оказывается неопределенным, комфортность проживания в новом доме — под вопросом. Неясно даже, с каким масштабом проблем могут столкнуться жильцы: от замены счетчика до ошибок в проектировании.
Люди, покупающие недвижимость АСК с чистовой отделкой и лозунгом «заезжай и живи», в итоге вынуждены решать многочисленные проблемы самостоятельно. Теперь они из своего кармана оплачивают замену счетчиков и окон, длительное время страдают из-за отсутствия развитой инфраструктуры и нормального водоснабжения, виной которому — неправильные расчеты при проектировании дома. Когда у собственников ЖК «Просторы» и других объектов этого застройщика ситуация изменится в лучшую сторону — неясно.
УрБК будет следить за развитием событий.
Марина Костина
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