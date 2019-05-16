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ЖК «WOODS»: забор противостояния
16 май 2019 (14:07)
В Екатеринбурге продолжается противостояние жителей района УНЦ и строительного холдинга «Атомстройкомплекс» (АСК). В конфликт втянута еще одна сторона — жители нового ЖК, строящегося на спорной территории.
Напомним, что центром противостояния стал жилой комплекс «WOODS», расположенный в районе улиц Амундсена — Разливная. Согласно распространенным «Атомстройкомплексом» рекламным материалам, главное преимущество возводимых домов — расположенный рядом парк. Землю для строительства жилого комплекса застройщик получил от министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) и при планировании строительства пообещал жителям района свободный доступ на территорию благоустраиваемого парка.
Фотография предоставлена жителями дома по адресу ул. Амундсена, 135
Однако позиция застройщика поменялась: при продаже квартир в жилом комплексе «WOODS» «Атомстройкомплекс» обещал потенциальным покупателям, что парк будет превращен в придомовую территорию. В январе этого года строительная компания отгородила парк забором, лишив жителей соседних домов доступа на озелененную территорию, а также захватив половину детской площадки жилого дома по ул. Амундсена, 135 — забор застройщика прошел прямо через песочницы и качели, а значительная часть площадки была просто уничтожена.
Жители микрорайона УНЦ возмутились действиями застройщика. Кроме того, возник закономерный конфликт между жильцами дома 135 и строителями. Все это вылилось в целую серию столкновений: жители мешали ставить забор и запретили проезд строительной техники через территорию их дома, строители же побили двоих из протестующих, написали заявление о порче дома и имущества компании. Кроме того, на площадке сгорела строительная будка (подозрение застройщика упало на пострадавших в драке жильцов, и соответствующее заявление поступило в правоохранительные органы). В итоге силовое прикрытие установки забора было поручено людям с атлетическим телосложением и, как уверяют жители дома, профессиональным боксерам. Сейчас забор разделяет детскую площадку пополам, вход в парк для жителей УНЦ закрыт.
Но жильцы района и, в том числе, дома 135 продолжают отстаивать свои права на парк и придомовую территорию, оспаривают проведенное МУГИСО межевание, ведут переписку с различными ведомствами. В частности, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков в официальном ответе сообщил им следующее: он считает, что при подготовке проекта межевания территории были нарушены требования Градостроительного кодекса РФ и рекомендовал жителям УНЦ обратиться в правоохранительные органы.
Также по распоряжению главы Екатеринбурга Александра Высокинского на земельный участок выезжала специальная комиссия, которая, по словам жителей, пришла к выводу о том, что необходимо найти возможность отодвинуть забор, а также оставить парк городу. Кроме того, со слов жителей УНЦ, уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков сообщил при личной встрече с ними о готовности встать на защиту жителей района, если они обратятся в суд. Также из официального ответа министерства природных ресурсов и экологии области накануне стало известно, что ведомство готово придать участку статус особо охраняемой территории при соблюдении ряда требований, но для этого жителям необходимо обратиться в МУГИСО.
В то время как жители пытаются разобраться в путанице с правами на участок, когда-то возникшей при передаче земли МУГИСО, противостояние накаляется все больше. «Атомстройкомплекс» провоцирует конфликт между жителями района УНЦ и нового жилого комплекса «WOODS». При этом у участников конфликта складывается впечатление, что сама строительная компания пытается всеми силами выйти из противостояния, предоставив разбираться между собой старым и новым жителям УНЦ.
При этом позиции всех сторон конфликта радикализируются. В первую очередь это касается жителей ЖК «WOODS», которые на встрече со своими вынужденными соседями и в социальных сетях высказали свою категорическую позицию по вопросу: они не согласны уступить права на землю, которая им в качестве придомовой территории обещалась в рекламе застройщика.
Жительница УНЦ, присутствовавшая на встрече, рассказала корреспонденту УрБК, что жители ЖК «WOODS» предложили вернуть часть придомовой территории (без спортивной площадки) дома по ул. Амундсена, 135 его жителям, но взамен попросили отдать им другую территорию УНЦ — землю, выделенную Академгородку для строительства детского сада. По предложению жильцов ЖК «WOODS», жители дома № 135 должны обратиться в администрацию города с соответствующей просьбой.
«Но при этом вход (в парк — прим. ред.) будет закрыт, потому что это частная собственность. Сказано, что «в лес никого пускать не будут, и если вам надо, то мы поговорим с застройщиком, и он вам в районе 139 дома организует парк». У нас там есть небольшой пятачок в виде леса», — уточнила она.
Как отметила собеседница УрБК, жителей УНЦ такие предложения не устраивают. Не приводят к урегулированию вопроса и предложения сторонних наблюдателей конфликта. Например, на встрече обсуждалось возможное подписание соглашения, по которому, в частности, жители УНЦ смогут получить доступ в парк на территории ЖК по официальному заявлению на выдачу электронного ключа.
«Жители «WOODS» категорически против, они четко говорят: «Мы строим калитки, и сюда никого пускать не будем». При этом мы говорим: «А вы каким образом будете тогда ходить? Нам на вашу территорию нельзя, это частная собственность, а вы по нашей территории будете ходить?». Они говорят: «Конечно, потому что у вас муниципальная», — пояснила она.
Впрочем, эксперты полагают, что позиции жителей нового жилого комплекса тоже достаточно уязвимы. В настоящий момент земля не является собственностью жильцов ЖК «WOODS». Формально она находится в аренде у АСК до завершения строительства всего комплекса, которое может растянуться на несколько лет. В ходе этого процесса вопросы землеустройства могут быть не раз пересмотрены, в том числе — и без участия жильцов, которые пока никаких прав на этот участок не имеют.
Уже сейчас очевидно, что и после завершения строительства нового жилого квартала и благоустройства территории спорного участка стороны не пересмотрят свои позиции. Продолжая отстаивать свои интересы и не находя компромисса, они могут начать искать более действенные методы демонстрации противникам своей позиции. Более того, даже если межевание спорного участка не будет пересмотрено, и парк все же окажется во владении жителей «WOODS», не исключено, что жители УНЦ не начнут самостоятельно демонтировать забор, или, напротив, заваривать калитки и преграждать въезд транспорта бетонными блоками. Яркий пример методики противостояния и отстаивания своих интересов уже демонстрируется в последние дни екатеринбуржцами.
Тем более опыт столкновений между противниками строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы и конфликт вокруг парка «Зеленая роща» подтверждает трепетное отношение екатеринбуржцев к оставшимся в городе зеленым уголкам, а также отражает общий настрой горожан к отстаиванию своих прав. А потому с большой долей вероятности можно прогнозировать эскалацию конфликта и в районе УНЦ.
Все эти длительные конфликты, стычки с соседями, невозможность попасть на свою территорию достанутся покупателям в комплекте с квартирами в ЖК «WOODS».
Вместе с тем сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание, на котором поручил своему заместителю Сергею Бидонько создать рабочую группу. Она будет вести диалог с экологическими организациями и жителями Екатеринбурга и Свердловской области для того, чтобы вопросы доступа граждан к паркам и скверам решались консолидировано на территории всего региона.
Фотография департамента информационной политики Свердловской области
При этом глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил в ходе совещания о существующих планах по озеленению территорий муниципалитета — в этом году планируют сделать семь скверов, которые будут сданы ко Дню города.
Таким образом, у жителей УНЦ появился шанс, что МУГИСО пересмотрит свое решение, снесет забор и сделает парк общедоступной зеленой зоной.
Напомним, что центром противостояния стал жилой комплекс «WOODS», расположенный в районе улиц Амундсена — Разливная. Согласно распространенным «Атомстройкомплексом» рекламным материалам, главное преимущество возводимых домов — расположенный рядом парк. Землю для строительства жилого комплекса застройщик получил от министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) и при планировании строительства пообещал жителям района свободный доступ на территорию благоустраиваемого парка.
Фотография предоставлена жителями дома по адресу ул. Амундсена, 135
Однако позиция застройщика поменялась: при продаже квартир в жилом комплексе «WOODS» «Атомстройкомплекс» обещал потенциальным покупателям, что парк будет превращен в придомовую территорию. В январе этого года строительная компания отгородила парк забором, лишив жителей соседних домов доступа на озелененную территорию, а также захватив половину детской площадки жилого дома по ул. Амундсена, 135 — забор застройщика прошел прямо через песочницы и качели, а значительная часть площадки была просто уничтожена.
Жители микрорайона УНЦ возмутились действиями застройщика. Кроме того, возник закономерный конфликт между жильцами дома 135 и строителями. Все это вылилось в целую серию столкновений: жители мешали ставить забор и запретили проезд строительной техники через территорию их дома, строители же побили двоих из протестующих, написали заявление о порче дома и имущества компании. Кроме того, на площадке сгорела строительная будка (подозрение застройщика упало на пострадавших в драке жильцов, и соответствующее заявление поступило в правоохранительные органы). В итоге силовое прикрытие установки забора было поручено людям с атлетическим телосложением и, как уверяют жители дома, профессиональным боксерам. Сейчас забор разделяет детскую площадку пополам, вход в парк для жителей УНЦ закрыт.
Но жильцы района и, в том числе, дома 135 продолжают отстаивать свои права на парк и придомовую территорию, оспаривают проведенное МУГИСО межевание, ведут переписку с различными ведомствами. В частности, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков в официальном ответе сообщил им следующее: он считает, что при подготовке проекта межевания территории были нарушены требования Градостроительного кодекса РФ и рекомендовал жителям УНЦ обратиться в правоохранительные органы.
Также по распоряжению главы Екатеринбурга Александра Высокинского на земельный участок выезжала специальная комиссия, которая, по словам жителей, пришла к выводу о том, что необходимо найти возможность отодвинуть забор, а также оставить парк городу. Кроме того, со слов жителей УНЦ, уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков сообщил при личной встрече с ними о готовности встать на защиту жителей района, если они обратятся в суд. Также из официального ответа министерства природных ресурсов и экологии области накануне стало известно, что ведомство готово придать участку статус особо охраняемой территории при соблюдении ряда требований, но для этого жителям необходимо обратиться в МУГИСО.
В то время как жители пытаются разобраться в путанице с правами на участок, когда-то возникшей при передаче земли МУГИСО, противостояние накаляется все больше. «Атомстройкомплекс» провоцирует конфликт между жителями района УНЦ и нового жилого комплекса «WOODS». При этом у участников конфликта складывается впечатление, что сама строительная компания пытается всеми силами выйти из противостояния, предоставив разбираться между собой старым и новым жителям УНЦ.
При этом позиции всех сторон конфликта радикализируются. В первую очередь это касается жителей ЖК «WOODS», которые на встрече со своими вынужденными соседями и в социальных сетях высказали свою категорическую позицию по вопросу: они не согласны уступить права на землю, которая им в качестве придомовой территории обещалась в рекламе застройщика.
Жительница УНЦ, присутствовавшая на встрече, рассказала корреспонденту УрБК, что жители ЖК «WOODS» предложили вернуть часть придомовой территории (без спортивной площадки) дома по ул. Амундсена, 135 его жителям, но взамен попросили отдать им другую территорию УНЦ — землю, выделенную Академгородку для строительства детского сада. По предложению жильцов ЖК «WOODS», жители дома № 135 должны обратиться в администрацию города с соответствующей просьбой.
«Но при этом вход (в парк — прим. ред.) будет закрыт, потому что это частная собственность. Сказано, что «в лес никого пускать не будут, и если вам надо, то мы поговорим с застройщиком, и он вам в районе 139 дома организует парк». У нас там есть небольшой пятачок в виде леса», — уточнила она.
Как отметила собеседница УрБК, жителей УНЦ такие предложения не устраивают. Не приводят к урегулированию вопроса и предложения сторонних наблюдателей конфликта. Например, на встрече обсуждалось возможное подписание соглашения, по которому, в частности, жители УНЦ смогут получить доступ в парк на территории ЖК по официальному заявлению на выдачу электронного ключа.
«Жители «WOODS» категорически против, они четко говорят: «Мы строим калитки, и сюда никого пускать не будем». При этом мы говорим: «А вы каким образом будете тогда ходить? Нам на вашу территорию нельзя, это частная собственность, а вы по нашей территории будете ходить?». Они говорят: «Конечно, потому что у вас муниципальная», — пояснила она.
Впрочем, эксперты полагают, что позиции жителей нового жилого комплекса тоже достаточно уязвимы. В настоящий момент земля не является собственностью жильцов ЖК «WOODS». Формально она находится в аренде у АСК до завершения строительства всего комплекса, которое может растянуться на несколько лет. В ходе этого процесса вопросы землеустройства могут быть не раз пересмотрены, в том числе — и без участия жильцов, которые пока никаких прав на этот участок не имеют.
Уже сейчас очевидно, что и после завершения строительства нового жилого квартала и благоустройства территории спорного участка стороны не пересмотрят свои позиции. Продолжая отстаивать свои интересы и не находя компромисса, они могут начать искать более действенные методы демонстрации противникам своей позиции. Более того, даже если межевание спорного участка не будет пересмотрено, и парк все же окажется во владении жителей «WOODS», не исключено, что жители УНЦ не начнут самостоятельно демонтировать забор, или, напротив, заваривать калитки и преграждать въезд транспорта бетонными блоками. Яркий пример методики противостояния и отстаивания своих интересов уже демонстрируется в последние дни екатеринбуржцами.
Тем более опыт столкновений между противниками строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы и конфликт вокруг парка «Зеленая роща» подтверждает трепетное отношение екатеринбуржцев к оставшимся в городе зеленым уголкам, а также отражает общий настрой горожан к отстаиванию своих прав. А потому с большой долей вероятности можно прогнозировать эскалацию конфликта и в районе УНЦ.
Все эти длительные конфликты, стычки с соседями, невозможность попасть на свою территорию достанутся покупателям в комплекте с квартирами в ЖК «WOODS».
Вместе с тем сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание, на котором поручил своему заместителю Сергею Бидонько создать рабочую группу. Она будет вести диалог с экологическими организациями и жителями Екатеринбурга и Свердловской области для того, чтобы вопросы доступа граждан к паркам и скверам решались консолидировано на территории всего региона.
Фотография департамента информационной политики Свердловской области
При этом глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил в ходе совещания о существующих планах по озеленению территорий муниципалитета — в этом году планируют сделать семь скверов, которые будут сданы ко Дню города.
Таким образом, у жителей УНЦ появился шанс, что МУГИСО пересмотрит свое решение, снесет забор и сделает парк общедоступной зеленой зоной.
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