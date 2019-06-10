«Атомстройкомплекс» не запланировал воду

В домах жилого комплекса «Просторы», застройщиком которого является компания «Атомстройкомплекс», возникают частые перебои с холодным водоснабжением. Причина этого — ошибки в проектировании зданий.Неполадки с холодной водой начались сразу после сдачи объектов в эксплуатацию: кратковременное, но практически ежедневное ее отключение, в том числе ночью, происходит уже 14 месяцев во многих квартирах комплекса «Просторы». Об этом сообщают его жители. Еще одна проблема, тоже возникшая на этапе въезда в новое жилье, — нестабильная температура горячей воды, из-за которой принять душ становится затруднительно. По словам жильцов, нередки случаи получения взрослыми людьми, а также детьми, ожогов.Один из собственников рассказал, что раньше в некоторых квартирах пропадала только холодная вода. Однако после многочисленных жалоб на резкие скачки температуры и полученных детьми ожогов УЖК «Территория-Восток», обслуживающая эти объекты, снизила давление горячей воды. В результате ситуация не улучшилась, а только усугубилась.«С мая 2018 года ничего не поменялось. У нас при включении стиральной машины пропадает давление, соответственно, вода в кране на какое-то время исчезает. Стиральная машина перестает набирать воду — и всё становится хорошо. Самое неприятное, что это все происходит в масштабах дома: например, если сосед решил постирать, то у тебя воды не будет. Из-за больших скачков температуры горячей воды некоторые получили ожоги», — отмечает он на условиях анонимности.По его словам, существует сразу несколько версий отсутствия нормального водоснабжения.«Техниками-смотрителями выдвигаются разные версии. По одним данным, причина в неправильной проектировке клапанов. По другим — отсутствие напора воды заметно только до 9 этажа из-за того, что ниже этих самых клапанов просто нет. Жильцы верхних этажей почти не жалуются. Третий вариант —неисправность фильтров. Четвертый связан с низкой пропускной способностью клапанов и их неправильным сечением», — добавил он.Цена вопроса нового клапана на весь этаж — всего полторы тысячи рублей. Большинство проживающих уже готово купить оборудование самостоятельно, однако техники-смотрители управляющей компании отказываются ставить его сами и не дают сделать это жильцам, потому что, по словам последних, это вмешательство в проект. Таким образом, проблема, возникшая еще при сдаче домов, до сих пор никак не решена.Некоторые владельцы квартир, так и не дождавшись каких-либо действий по устранению сложностей с водоснабжением, решили подавать в суд на управляющую компанию «Территория-Восток», которая обслуживает комплекс «Просторы». Недавно они также направили обращения в Роспотребнадзор и ГЖИ.По словам собственника квартиры, в управляющей компании знают о неполадках, ее представители неоднократно общались с сотрудниками строительной компании «Атомстройкомплекс». Однако очевидно, что даже после этого дело не сдвинулось с мёртвой точки.Директор УК «Территория» Дмитрий Сень подтвердил УрБК, что в компании в курсе ситуации с водоснабжением в жилом комплексе, и признал наличие всех четырех факторов пропажи воды.«Все четыре версии имеют место быть, и мы должны постепенно прорабатывать каждую из них. К сожалению, здесь нет единого решения для всех одновременно. На прошлой неделе наши специалисты работали в местах общего пользования по поданным заявлениям и обнаружили еще одну причину перебоев. По нашей информации, часть водомеров, установленных на горячую воду, поставлялась не с латунными переходами, а со стальными, которые прошли оцинкованную обработку (гальванизацию)», — добавил он.Виновником проблем жильцов, по всей видимости, является застройщик — «Атомстройкомплекс».«Оказалось, что ошибки — в самих проектах домов. В частности, был проведен неправильный расчёт диаметра установленных труб и балансировочных клапанов. Проектировщики, к которым мы предъявили эту претензию,сослались на неправильную эксплуатацию приборов. В домах ЖК «Просторы» все по нормативам, никаких отклонений по настройкам оборудования нет. Это подтверждено соответствующими документами. Из средств компании будут профинансированы экспериментальные замены. Сейчас меняется коллектор и ставятся клапана не на группу квартир, а на каждую квартиру индивидуально. Будут заменены детали в водомерах, которые очень быстро зарастают ржавчиной в стальном участке. В индивидуальном тепловом пункте тоже будет стоять часть нового оборудования. Все квартиры, от которых у нас есть индивидуальные заявления, а также коллективные от жильцов,— попали в список на проверку, регулировку и замену. В данном случае, раз есть проблемы у жителей домов ЖК «Просторы», первый виновный — это застройщик. Он купил проект у института, доверившись экспертам последнего», — отметил Дмитрий Сень.В то же время главный виновник проблем, возникших в ЖК «Просторы», — «Атомстройкомплекс» — полностью дистанцируется от их решения. При этом юридически ответственность лежит именно на нем. С одной стороны, именно с застройщиком заключались сделки как о покупке недвижимости, так и о долевом участии в строительстве домов. Именно он должен бы провести экспертизу проектной документации и проверку работы всех систем перед сдачей объекта. Кроме того, согласно федеральному закону № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об участии в долевом строительстве», после сдачи объекта в эксплуатацию в течение 5 лет он имеет гарантийные обязательства перед управляющей компанией и жильцами. Например, он обязан устранять недостатки и дефекты в результате как строительных работ, так и связанные с отопительными общедомовыми системами, а также с системами жилищно-коммунального хозяйства. Почему в данном случае устранением неисправностей занимается именно управляющая компания «Территория», а не застройщик — АСК? И как вообще «Атомстройкомплекс» смог сдать несколько домов подряд с такими нарушениями?Получается, что компания «Атомстройкомплекс» использовала расчеты, уже содержащие в себе ошибки и неточности, и, не проверив их или проверив плохо, возвела всю I очередь ЖК «Просторы». После ввода в эксплуатацию дома были переданы УК «Территория». При появлении перебоев с холодным и горячим водоснабжением АСК просто перестал быть за них ответственным.Сотрудники строительной компании не смогли прокомментировать сложившуюся ситуацию. Помимо этого, АСК не ведет никакой разъяснительной работы с жильцами «Просторов».Как такая политика «Атомстройкомплекса» отразится на продажах новых объектов компании, покажет время. УрБК будет следить за развитием событий.