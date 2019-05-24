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«Березовую рощу» превратили в «горячую точку»
24 май 2019 (12:20)
В Екатеринбурге продолжает набирать обороты конфликт вокруг вырубки парка «Березовая роща». Сейчас подписи за сохранение парка собирает сразу две инициативные группы горожан. Одна из них накануне организовала работу мобильного пункта сбора подписей. Другая группа активистов в ближайшие выходные планирует провести собрание, посвященное выработке стратегии борьбы за будущее парка.
Причиной конфликта стали планы компании «Атомстройкомплекс» вырубить порядка 18 га леса в парке «Березовая роща» в Юго-Западном районе Екатеринбурга. Территория площадью 24 га досталась застройщику в результате конкурса, проведенного «Агентством ипотечного жилищного кредитования».
На землях рощи планируется возвести жилой комплекс «Art. Город парк». Согласно существующему плану, лес на территории участка будет вырублен. Жители района, возмущенные перспективой уничтожения зеленых насаждений, больше года борются за сохранение парка, регулярно устраивая акции протеста. Активисты выставляли у парка картонные березы, сжигали на Масленицу похожее на Валерия Ананьева (главу корпорации-застройщика) чучело, сочиняли и записывали рэп, проводили одиночные пикеты. Последние митинги прошли в апреле, тогда жители Юго-Западного района в один день провели две акции против планов компании «Атомстройкомплекс» по вырубке парка «Березовая роща».
Возмущение жителей связано с двумя аспектами: сопутствующая строительству вырубка деревьев и усугубляющаяся в связи с введением в эксплуатацию новых домов проблема с детскими садами и школами.
Вырубка деревьев
Согласно плану «Атомстройкомплекса», при строительстве жилых домов планируется вырубить минимум 18 га леса в парке «Березовая роща».
Накануне УрБК сообщал о том, что инициативная группа защитников парка организовала работу мобильного пункта, передвигающегося по району и предлагающего местным жителям выразить свою позицию по уничтожению зеленого уголка в их районе. Активисты отмечают на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что им уже удалось собрать более 8 тыс. подписей горожан, и они продолжат фиксировать мнения местных жителей, также не согласных с вырубкой деревьев. Впоследствии подписи планируется отправить главе города Александру Высокинскому и полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову.
Чуть позже другая группа жителей района тоже попыталась привлечь внимание к проблеме. Один из активистов сообщил корреспонденту УрБК: «Мы усилили свою деятельность, у нас есть своя дружина. Еще 21 мая мы повесили фонарики вдоль всей рощи».
Как отмечается на странице жителей района в социальной сети «ВКонтакте», фонари размещены вдоль так называемой «тропы здоровья» по просьбе жителей, а деньги пожертвовали люди из штаба «За сохранение «Березовой рощи».
Нехватка мест в школах и детских садах
Вырубка парка — не единственная претензия жителей микрорайона к «Атомстройкомплексу». Часть активистов протестует против застройки парка и из-за прогнозируемой, в том числе администрацией Екатеринбурга, проблемы с местами в детских садах и школах, напрямую связанной с появлением в районе новых жилых домов, а, значит, и новых семей с детьми. Строительство нового жилого района может только усугубить эту проблему.
«Академический — район, где проживают преимущественно молодые семьи, и рождаемость здесь на высоком уровне. Школы не успевают за кварталами многоэтажек», — говорилось в сообщении Информационно-аналитического департамента администрации города Екатеринбурга.
Застройщик парка обещал построить школу для новых жителей. Однако, по расчетам, предлагаемое учебное заведение не покроет необходимое количество мест, которое появится с введением в эксплуатацию новых домов. И возведение новостроек негативно скажется на и без того высокой нехватке мест в школах района. Однако строительство даже этой школы остается под вопросом, а «Атомстройкомплекс» пытается уйти от больной темы, ссылаясь на администрацию города.
Информационно-аналитический департамент сообщил, что застройщик вводит жителей в заблуждение: «Представители «Атомстройкомплекса» объясняли жителям, что они готовы построить школу в так называемой «Берёзовой роще» за свой счет, но городские власти не дают этого сделать.Это заявление некорректно. Во-первых, строительство на этом участке уже вызвало большой общественный резонанс и сопротивление жителей вырубке зеленых насаждений, ведь «Березовая роща» стала излюбленным местом отдыха местных жителей. Администрация города Екатеринбурга поддерживает жителей и считает, что такие вопросы необходимо решать с учетом мнения горожан и без конфликтов. Во-вторых, эта земля находится в федеральной собственности, и застройщик ее только арендует. И, в-третьих, «Атомстройкомплекс» строит социальные учреждения за бюджетные деньги, как и любая другая строительная компания, а бюджет на текущий год уже принят, и передвижки, приводящие к сокращению других статей социальной сферы, противозаконны. С учетом всех этих данных, в настоящее время строительство школы на этом участке невозможно».
Известно, что просчитывались варианты строительства образовательных заведений на других участках района, и они более выгодны с точки зрения решения вопроса по нехватке мест. Администрация города работает над этим.
Но жители решили взять решение проблемы в свои руки, начав более активные действия.
«Конференция»
Жители Юго-Западного района планируют провести собрание по вопросу спасения парка. Встреча активистов состоится в воскресенье, 2 июня. На мероприятии, которое сами активисты называют «конференцией», планируется обсудить стратегию дальнейшей борьбы за парк. Одним из вариантов активисты называют возможное объединение парка «Березовая роща» с Юго-Западным лесопарком. Об этом УрБК рассказал один из организаторов мероприятия.
Там жители микрорайона обсудят итоги сбора подписей и дальнейшие планы действий. Кроме того, согласно анонсу «конференции» на странице жителей в социальной сети «ВКонтакте», они хотят обсудить «привлечение к ответственности всех, кто переводил землю из-под садиков и школ в жилое строительство», а также выдвижение собственного предложения «строить жилые дома не из расчета 111 детей на 1 000 населения, а хотя бы 200 детей». По словам авторов анонса, такие меры не позволят застройщикам «строить дома и «вешать» их на существующие школы».
В целом после майских праздников активность жителей района по борьбе с застройкой в парке «Березовая роща» возросла. Судя по всему, ближайшие шаги активистов — окончание сбора подписей и передача их власти.
УрБК будет следить за развитием событий.
Причиной конфликта стали планы компании «Атомстройкомплекс» вырубить порядка 18 га леса в парке «Березовая роща» в Юго-Западном районе Екатеринбурга. Территория площадью 24 га досталась застройщику в результате конкурса, проведенного «Агентством ипотечного жилищного кредитования».
На землях рощи планируется возвести жилой комплекс «Art. Город парк». Согласно существующему плану, лес на территории участка будет вырублен. Жители района, возмущенные перспективой уничтожения зеленых насаждений, больше года борются за сохранение парка, регулярно устраивая акции протеста. Активисты выставляли у парка картонные березы, сжигали на Масленицу похожее на Валерия Ананьева (главу корпорации-застройщика) чучело, сочиняли и записывали рэп, проводили одиночные пикеты. Последние митинги прошли в апреле, тогда жители Юго-Западного района в один день провели две акции против планов компании «Атомстройкомплекс» по вырубке парка «Березовая роща».
Возмущение жителей связано с двумя аспектами: сопутствующая строительству вырубка деревьев и усугубляющаяся в связи с введением в эксплуатацию новых домов проблема с детскими садами и школами.
Вырубка деревьев
Согласно плану «Атомстройкомплекса», при строительстве жилых домов планируется вырубить минимум 18 га леса в парке «Березовая роща».
Накануне УрБК сообщал о том, что инициативная группа защитников парка организовала работу мобильного пункта, передвигающегося по району и предлагающего местным жителям выразить свою позицию по уничтожению зеленого уголка в их районе. Активисты отмечают на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что им уже удалось собрать более 8 тыс. подписей горожан, и они продолжат фиксировать мнения местных жителей, также не согласных с вырубкой деревьев. Впоследствии подписи планируется отправить главе города Александру Высокинскому и полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову.
Чуть позже другая группа жителей района тоже попыталась привлечь внимание к проблеме. Один из активистов сообщил корреспонденту УрБК: «Мы усилили свою деятельность, у нас есть своя дружина. Еще 21 мая мы повесили фонарики вдоль всей рощи».
Как отмечается на странице жителей района в социальной сети «ВКонтакте», фонари размещены вдоль так называемой «тропы здоровья» по просьбе жителей, а деньги пожертвовали люди из штаба «За сохранение «Березовой рощи».
Нехватка мест в школах и детских садах
Вырубка парка — не единственная претензия жителей микрорайона к «Атомстройкомплексу». Часть активистов протестует против застройки парка и из-за прогнозируемой, в том числе администрацией Екатеринбурга, проблемы с местами в детских садах и школах, напрямую связанной с появлением в районе новых жилых домов, а, значит, и новых семей с детьми. Строительство нового жилого района может только усугубить эту проблему.
«Академический — район, где проживают преимущественно молодые семьи, и рождаемость здесь на высоком уровне. Школы не успевают за кварталами многоэтажек», — говорилось в сообщении Информационно-аналитического департамента администрации города Екатеринбурга.
Застройщик парка обещал построить школу для новых жителей. Однако, по расчетам, предлагаемое учебное заведение не покроет необходимое количество мест, которое появится с введением в эксплуатацию новых домов. И возведение новостроек негативно скажется на и без того высокой нехватке мест в школах района. Однако строительство даже этой школы остается под вопросом, а «Атомстройкомплекс» пытается уйти от больной темы, ссылаясь на администрацию города.
Информационно-аналитический департамент сообщил, что застройщик вводит жителей в заблуждение: «Представители «Атомстройкомплекса» объясняли жителям, что они готовы построить школу в так называемой «Берёзовой роще» за свой счет, но городские власти не дают этого сделать.Это заявление некорректно. Во-первых, строительство на этом участке уже вызвало большой общественный резонанс и сопротивление жителей вырубке зеленых насаждений, ведь «Березовая роща» стала излюбленным местом отдыха местных жителей. Администрация города Екатеринбурга поддерживает жителей и считает, что такие вопросы необходимо решать с учетом мнения горожан и без конфликтов. Во-вторых, эта земля находится в федеральной собственности, и застройщик ее только арендует. И, в-третьих, «Атомстройкомплекс» строит социальные учреждения за бюджетные деньги, как и любая другая строительная компания, а бюджет на текущий год уже принят, и передвижки, приводящие к сокращению других статей социальной сферы, противозаконны. С учетом всех этих данных, в настоящее время строительство школы на этом участке невозможно».
Известно, что просчитывались варианты строительства образовательных заведений на других участках района, и они более выгодны с точки зрения решения вопроса по нехватке мест. Администрация города работает над этим.
Но жители решили взять решение проблемы в свои руки, начав более активные действия.
«Конференция»
Жители Юго-Западного района планируют провести собрание по вопросу спасения парка. Встреча активистов состоится в воскресенье, 2 июня. На мероприятии, которое сами активисты называют «конференцией», планируется обсудить стратегию дальнейшей борьбы за парк. Одним из вариантов активисты называют возможное объединение парка «Березовая роща» с Юго-Западным лесопарком. Об этом УрБК рассказал один из организаторов мероприятия.
Там жители микрорайона обсудят итоги сбора подписей и дальнейшие планы действий. Кроме того, согласно анонсу «конференции» на странице жителей в социальной сети «ВКонтакте», они хотят обсудить «привлечение к ответственности всех, кто переводил землю из-под садиков и школ в жилое строительство», а также выдвижение собственного предложения «строить жилые дома не из расчета 111 детей на 1 000 населения, а хотя бы 200 детей». По словам авторов анонса, такие меры не позволят застройщикам «строить дома и «вешать» их на существующие школы».
В целом после майских праздников активность жителей района по борьбе с застройкой в парке «Березовая роща» возросла. Судя по всему, ближайшие шаги активистов — окончание сбора подписей и передача их власти.
УрБК будет следить за развитием событий.
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