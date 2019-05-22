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Жители Екатеринбурга собирают подписи за сохранение деревьев в парке «Березовая роща»
22 май 2019 (17:44)
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2019. В Екатеринбурге продолжается сбор подписей против планов компании «Атомстройкомплекс» по вырубке парка «Березовая роща». Активисты, борющиеся за сохранение зеленых насаждений, организовали работу мобильного пункта, передвигающегося по району и предлагающего местным жителям выразить свою позицию по уничтожению зеленого уголка в их районе.
Протест против вырубки парка продолжается более года. В этом году жители уже провели несколько массовых акций и одиночных пикетов у офиса компании-застройщика.
Причиной протеста стали планы компании «Атомстройкомплекс» вырубить минимум 18 га леса в парке «Березовая роща». Это предусмотрено планом строительства новых жилых домов, которые компания планирует возвести на участке земли площадью 24 га. Конкурс на застройку района «Атомстройкомплекс» выиграл у Агентства по жилищному кредитованию.
Как отмечают активисты на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», им уже удалось собрать более 8 тыс. подписей горожан, и они продолжат фиксировать мнения местных жителей, также не согласных с вырубкой зеленой зоны в их районе. Впоследствии подписи планируется отправить главе города Александру Высокинскому и полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову.
Протест против вырубки парка продолжается более года. В этом году жители уже провели несколько массовых акций и одиночных пикетов у офиса компании-застройщика.
Причиной протеста стали планы компании «Атомстройкомплекс» вырубить минимум 18 га леса в парке «Березовая роща». Это предусмотрено планом строительства новых жилых домов, которые компания планирует возвести на участке земли площадью 24 га. Конкурс на застройку района «Атомстройкомплекс» выиграл у Агентства по жилищному кредитованию.
Как отмечают активисты на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», им уже удалось собрать более 8 тыс. подписей горожан, и они продолжат фиксировать мнения местных жителей, также не согласных с вырубкой зеленой зоны в их районе. Впоследствии подписи планируется отправить главе города Александру Высокинскому и полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову.
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