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Очередной «атомный» конфликт
30 май 2019 (16:30)
В мае 2015 года в Екатеринбурге строительный холдинг «Атомстройкомплекс» (АСК) начал возведение первой пусковой очереди жилого комплекса «Просторы», расположенного на Уктусе-Левобережном. В районе улиц Водоемная — Просторная — Павлодарская уже введены в эксплуатацию три дома ЖК и в конце 2019 — начале 2020 года будут сданы еще четыре. АСК получил этот участок земли за помощь в завершении строительства проблемного жилого здания для обманутых дольщиков на Широкой Речке.
Конфликт вокруг пешеходного моста
На схеме ЖК «Просторы» на официальном сайте «Атомстройкомплекса», которую можно также считать рекламными материалами для привлечения покупателей квартир, изображен пешеходный мост через реку Исеть за аквапарком «Лимпопо». Именно этот важный объект улично-дорожной сети является одной из причин того, что некоторые екатеринбуржцы стали участниками долевого строительства первых домов вышеупомянутого ЖК.
Скриншот страницы сайта «Атомстройкомплекса»
Для жителей района Уктус-Левобережный было бы очень удобно перебираться на другой берег реки таким способом: путь до ближайшей остановки общественного транспорта через пешеходный мост не занял бы больше 5-10 минут. Однако в реальности всё обстоит совсем по-другому.
С момента сдачи первых трех домов ЖК «Просторы» прошло уже полтора года, а мост так и не был построен. Более того, ясности в вопросе развития инфраструктуры до сих пор не появилось. Собственники квартир, проданных АСК, выражают свое возмущение этим фактом в социальных сетях. Если судить по многочисленным сообщениям в группе, попытки диалога с застройщиком ни к чему не приводят.
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»
Сложность возникшей ситуации еще и в том, что в отсутствие «официального» перехода взрослые, среди которых молодые мамы с малолетними детьми, и особенно школьники вынуждены добираться на работу или в учебные заведения через не предназначенный для этих целей железнодорожный мост. Он не оборудован перилами и ограждениями, а из-за небольшой горки с насыпью вместо лестницы на самый верх добраться весьма проблематично. Подъем точно не смогут осилить инвалиды и люди пожилого возраста. Но тем, кому удалось подняться, предстоит пройти по высоким насыпям щебня. Еще одним препятствием выступают дыры в полотне моста. По сообщению местных жителей, их заварили только недавно.
Фотографии предоставлены жильцами дома по адресу ул. Водоемная, 80/3
«Моя претензия к застройщику только одна: он не довел до нашего сведения, что им не пройдено ни одной согласовательной процедуры по возведению пешеходного моста на данной территории. Помимо этого, он ставит жилой комплекс там, где абсолютно не обеспечена транспортная доступность. Пока требования СнИПов не соблюдены, мы имеем затяжной конфликт и недовольство местных жителей», — комментирует консультант-эксперт Общественной палаты Свердловской области Андрей Еланцев.
Согласно требованию Строительных норм и правил СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 6.29, дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м. Удаленность ЖК «Просторы» от остановки ТРК «Глобус» составляет 2 км 700 м., что существенно больше, чем того требуют строительные нормы.
В комитете по строительству администрации города Екатеринбурга пояснили, что возведение объектов городской инфраструктуры — задача муниципалитета, однако большинство застройщиков города, работая на достаточно конкурентном рынке, учитывают привлекательность жилья для потенциальных покупателей и возводят одновременно торговые объекты, спортивные и детские площадки, участвуют в возведении других объектов инфраструктуры.
На вопросы УрБК, какая разъяснительная работа по проблеме отсутствия моста и согласовательных процедур для него ведется с потенциальными покупателями ЖК «Просторы» II очереди, почему удаленность жилого комплекса от остановки общественного транспорта в несколько раз больше, чем того требуют СНиП, и известно ли руководству о нескольких случаях смерти людей на необорудованном железнодорожном переходе около застраиваемой территории, в компании «Атомстройкомплекс» не ответили.
Однако в комментарии содержится довольно расплывчатая информация о том, что завершить оформление земельного участка для строительства улицы Водоемной и моста через реку Исеть планируется в сентябре 2019 года.
«Строительство объектов дорожной инфраструктуры находится в ведении муниципальной власти. Компания «Атомстройкомплекс», понимая, насколько остро необходимы новая улица и мост жителям всего микрорайона, включая жителей ЖК «Просторы», делает все возможное, чтобы ускорить строительство данных объектов. В настоящее время компания взяла на себя обязательства по оформлению земельного участка для строительства улицы Водоемной и моста. Завершение процедуры по формированию земельного участка планируется в сентябре 2019 года, после этого документация будет передана в комитет по строительству в официальном порядке», — говорится в ответе АСК.
Казалось бы, для жителей Уктуса-Левобережного, приобретавших недвижимость в ЖК «Просторы», это должно стать хорошей новостью. Хотя по мнению собственников квартир в этом жилом комплексе, девелопер уже несколько раз переносил сроки начала возведения этого объекта. Кроме того, судя по комментариям в соцсетях, застройщик до сих пор не предоставил им хоть какую-нибудь документацию о проделанной работе, чтобы успокоить население. Некоторые из жильцов уже не верят, что решение этой проблемы вообще возможно.
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»
Таким образом, АСК уверен: строительство моста через реку Исеть не входит в его обязанности. Однако в таком случае логично спросить: почему застройщик сначала не дождался возведения этого объекта, сразу занявшись застройкой целого жилого района? Ведь не существующий в реальности мост служит драйвером притяжения всех тех, кто хотел бы приобрести недвижимость в этом районе.
Также, по мнению «Атомстройкомплекса», теперь эта проблема лежит на плечах городских властей. Но в таком случае, опять же, возникает вопрос: почему на схеме ЖК «Просторы», которая на официальном сайте компании названа «генпланом», изображена развитая инфраструктура, в том числе пешеходный мост, если с реализацией возникли такие серьезные трудности, не решаемые несколько лет? И, самое главное, что теперь делать собственникам, купившим квартиры в данном ЖК, в частности, ради удобного перехода в сторону станции метро «Ботаническая»?
Как екатеринбургский застройщик собирается решать многочисленные проблемы с развитием инфраструктуры, отсутствием пешеходного моста, вести диалог с жильцами нескольких проблемных жилых комплексов, а также завоевывать доверие потенциальных клиентов, попутно восполняя репутационные потери, покажет время.
УрБК будет следить за развитием ситуации.
Марина Костина
Конфликт вокруг пешеходного моста
На схеме ЖК «Просторы» на официальном сайте «Атомстройкомплекса», которую можно также считать рекламными материалами для привлечения покупателей квартир, изображен пешеходный мост через реку Исеть за аквапарком «Лимпопо». Именно этот важный объект улично-дорожной сети является одной из причин того, что некоторые екатеринбуржцы стали участниками долевого строительства первых домов вышеупомянутого ЖК.
Скриншот страницы сайта «Атомстройкомплекса»
Для жителей района Уктус-Левобережный было бы очень удобно перебираться на другой берег реки таким способом: путь до ближайшей остановки общественного транспорта через пешеходный мост не занял бы больше 5-10 минут. Однако в реальности всё обстоит совсем по-другому.
С момента сдачи первых трех домов ЖК «Просторы» прошло уже полтора года, а мост так и не был построен. Более того, ясности в вопросе развития инфраструктуры до сих пор не появилось. Собственники квартир, проданных АСК, выражают свое возмущение этим фактом в социальных сетях. Если судить по многочисленным сообщениям в группе, попытки диалога с застройщиком ни к чему не приводят.
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»
Сложность возникшей ситуации еще и в том, что в отсутствие «официального» перехода взрослые, среди которых молодые мамы с малолетними детьми, и особенно школьники вынуждены добираться на работу или в учебные заведения через не предназначенный для этих целей железнодорожный мост. Он не оборудован перилами и ограждениями, а из-за небольшой горки с насыпью вместо лестницы на самый верх добраться весьма проблематично. Подъем точно не смогут осилить инвалиды и люди пожилого возраста. Но тем, кому удалось подняться, предстоит пройти по высоким насыпям щебня. Еще одним препятствием выступают дыры в полотне моста. По сообщению местных жителей, их заварили только недавно.
Фотографии предоставлены жильцами дома по адресу ул. Водоемная, 80/3
«Моя претензия к застройщику только одна: он не довел до нашего сведения, что им не пройдено ни одной согласовательной процедуры по возведению пешеходного моста на данной территории. Помимо этого, он ставит жилой комплекс там, где абсолютно не обеспечена транспортная доступность. Пока требования СнИПов не соблюдены, мы имеем затяжной конфликт и недовольство местных жителей», — комментирует консультант-эксперт Общественной палаты Свердловской области Андрей Еланцев.
Согласно требованию Строительных норм и правил СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 6.29, дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м. Удаленность ЖК «Просторы» от остановки ТРК «Глобус» составляет 2 км 700 м., что существенно больше, чем того требуют строительные нормы.
В комитете по строительству администрации города Екатеринбурга пояснили, что возведение объектов городской инфраструктуры — задача муниципалитета, однако большинство застройщиков города, работая на достаточно конкурентном рынке, учитывают привлекательность жилья для потенциальных покупателей и возводят одновременно торговые объекты, спортивные и детские площадки, участвуют в возведении других объектов инфраструктуры.
На вопросы УрБК, какая разъяснительная работа по проблеме отсутствия моста и согласовательных процедур для него ведется с потенциальными покупателями ЖК «Просторы» II очереди, почему удаленность жилого комплекса от остановки общественного транспорта в несколько раз больше, чем того требуют СНиП, и известно ли руководству о нескольких случаях смерти людей на необорудованном железнодорожном переходе около застраиваемой территории, в компании «Атомстройкомплекс» не ответили.
Однако в комментарии содержится довольно расплывчатая информация о том, что завершить оформление земельного участка для строительства улицы Водоемной и моста через реку Исеть планируется в сентябре 2019 года.
«Строительство объектов дорожной инфраструктуры находится в ведении муниципальной власти. Компания «Атомстройкомплекс», понимая, насколько остро необходимы новая улица и мост жителям всего микрорайона, включая жителей ЖК «Просторы», делает все возможное, чтобы ускорить строительство данных объектов. В настоящее время компания взяла на себя обязательства по оформлению земельного участка для строительства улицы Водоемной и моста. Завершение процедуры по формированию земельного участка планируется в сентябре 2019 года, после этого документация будет передана в комитет по строительству в официальном порядке», — говорится в ответе АСК.
Казалось бы, для жителей Уктуса-Левобережного, приобретавших недвижимость в ЖК «Просторы», это должно стать хорошей новостью. Хотя по мнению собственников квартир в этом жилом комплексе, девелопер уже несколько раз переносил сроки начала возведения этого объекта. Кроме того, судя по комментариям в соцсетях, застройщик до сих пор не предоставил им хоть какую-нибудь документацию о проделанной работе, чтобы успокоить население. Некоторые из жильцов уже не верят, что решение этой проблемы вообще возможно.
Скриншоты комментариев участников группы в социальной сети «ВКонтакте» «ЖК «Просторы» Екатеринбург от «Атомстройкомплекс»
Таким образом, АСК уверен: строительство моста через реку Исеть не входит в его обязанности. Однако в таком случае логично спросить: почему застройщик сначала не дождался возведения этого объекта, сразу занявшись застройкой целого жилого района? Ведь не существующий в реальности мост служит драйвером притяжения всех тех, кто хотел бы приобрести недвижимость в этом районе.
Также, по мнению «Атомстройкомплекса», теперь эта проблема лежит на плечах городских властей. Но в таком случае, опять же, возникает вопрос: почему на схеме ЖК «Просторы», которая на официальном сайте компании названа «генпланом», изображена развитая инфраструктура, в том числе пешеходный мост, если с реализацией возникли такие серьезные трудности, не решаемые несколько лет? И, самое главное, что теперь делать собственникам, купившим квартиры в данном ЖК, в частности, ради удобного перехода в сторону станции метро «Ботаническая»?
Как екатеринбургский застройщик собирается решать многочисленные проблемы с развитием инфраструктуры, отсутствием пешеходного моста, вести диалог с жильцами нескольких проблемных жилых комплексов, а также завоевывать доверие потенциальных клиентов, попутно восполняя репутационные потери, покажет время.
УрБК будет следить за развитием ситуации.
Марина Костина
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