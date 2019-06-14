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Срок сдачи 4 тыс. новостроек в РФ могут пересмотреть из-за отмены долевого строительства
14 июнь 2019 (14:39)
УрБК, Москва, 14.06.2019. Сроки сдачи в эксплуатацию 4 тыс. объектов в России могут быть перенесены из-за проблем с получением проектного финансирования. Об этом сообщил в ходе форума «Недвижимость в России» общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский, передает РИА «Недвижимость».
«Если посчитать озвученное представителями ЦБ количество застройщиков, которые подали заявку на проектное финансирование, у нас «подвисает» 4 тыс. объектов. Это где-то примерно 40 млн кв. м. из 126 млн строящихся на сегодняшний день, которые в РФ остаются под вопросом финансирования», — заявил Д. Котровский.
С 1 июля все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.
«Если посчитать озвученное представителями ЦБ количество застройщиков, которые подали заявку на проектное финансирование, у нас «подвисает» 4 тыс. объектов. Это где-то примерно 40 млн кв. м. из 126 млн строящихся на сегодняшний день, которые в РФ остаются под вопросом финансирования», — заявил Д. Котровский.
С 1 июля все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.
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