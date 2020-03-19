Гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев рассказал о новом этапе развития системы эскроу-счетов

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УрБК, Москва, 19.03.2020. По состоянию на 17 марта в РФ с использованием счетов эскроу возводится 29,3 млн кв. м. ...

В Свердловской области открыто почти 1,7 тыс. эскроу-счетов

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2020. На начало 2020 года в Уральском федеральном округе (УрФО) было открыто почти 5,7 тыс. ...

Доля строящегося жилья в РФ с использованием счетов эскроу достигла 26%

На 1 января доля строящегося жилья в России с использованием счетов эскроу достигла 26%. Об этом сообщает пресс-служба ...

Доля строящегося жилья в РФ с использованием счетов эскроу достигла 26%

УрБК, Москва, 13.01.2020. На 1 января доля строящегося жилья в России с использованием счетов эскроу достигла 26%. Об ...

Число открытых эскроу-счетов в РФ за последние два месяца удвоилось

УрБК, Москва, 18.11.2019. Количество эскроу-счетов в РФ и сумма средств на них за два последних месяца увеличились ...