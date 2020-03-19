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Вчера, 16:03

Гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев рассказал о новом этапе развития системы эскроу-счетов

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Генеральный директор ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое) Станислав Киселев считает, что переход российских застройщиков в 2019 году на новую схему финансирования долевого строительства многоквартирных домов стал эскроу-революцией. Он заявил об этом на пленарном заседании в рамках форума 100+ TechnoBuild, который на прошлой неделе прошел в Екатеринбурге.

«В середине 2019 года началась эскроу-революция. Сегодня отрасль демонстрирует рекорды по объемам ввода жилья в эксплуатацию и технологически развивается. Проблема обманутых дольщиков звучит уже совершенно по-иному. И мы говорим о том, что отрасль подтверждает статус надежного драйвера российской экономики», — заявил Станислав Киселев.

Так, по данным ДОМ.РФ на август 2023 года, переход отрасли на новую систему финансирования практически завершен — 94% строящегося жилья (96 млн кв. м.) возводится с применением счетов эскроу.

Напомним, что с 1 июля 2019 года покупатели жилья в новостройках, возводимых в рамках 214-ФЗ, переводят деньги не застройщику, а на счет эскроу в банке. Эти средства передаются застройщику только после ввода дома в эксплуатацию, а сама стройка ведется за счет банковских кредитов или собственных средств застройщика. В 2022 году механизм эскроу-счетов также был распространен на индивидуальное жилищное строительство.
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