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Суд взыскал с «ЭнергосбыТ Плюс» более 4,5 млн рублей из-за пожара в Березовском
14 июнь 2019 (14:17)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. С «ЭнергосбыТ Плюс» взыскано более 4,5 млн рублей из-за пожара в квартире жилого дома в Березовском, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
«В мае 2017 года в одном из домов в п. Становой г. Березовский произошел пожар. Он уничтожил кровлю, повредил жилые комнаты и домашние вещи. Причиной послужило тепловое проявление большого переходного сопротивления в зажиме, прокалывающем изоляционный слой СИП, установленном на электровводе в соседнюю квартиру дома. Место возгорания находится в зоне ответственности территориальной сетевой организации», — говорится в сообщении.
Пострадавшие подали иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Истцы просили взыскать с ответчиков ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Уральские электрические сети» в пользу одного собственника 1 млн 880 тыс. 519 руб. в возмещение ущерба, компенсацию морального вреда — 25 тыс. руб., судебные издержки — 59 тыс. 100 руб., штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. В пользу другого — ущерб в размере 1 млн 116 тыс. 226 руб., компенсацию морального вреда — 25 тыс. руб., судебные издержки — 35 тыс. 112 руб., а также штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом.
Исковые требования к ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» были удовлетворены частично. С ответчика в пользу первого пострадавшего в счет возмещения ущерба взыскан 1 млн 878 тыс. 944 руб., компенсация морального вреда в размере 5 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя — 15 тыс. руб., по направлению телеграмм — 1 тыс. 575 руб., госпошлина — 12 тыс. 700 руб. и штраф в размере 941 тыс. 972 руб. В пользу второго собственника также с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в счет в возмещения ущерба взыскан 1 млн 059 тыс. 226 руб., расходы по оплате услуг эксперта — 57 тыс. руб., по оплате услуг представителя — 10 тыс. руб., компенсация морального вреда — 5 тыс. руб., госпошлина — 3 тыс. 712 руб. и штраф в размере 532 тыс. 113 руб. В остальной части требований к ОАО «Энергосбыт Плюс», АО «Уральские электрические сети» было отказано.
Ответчики АО «Уральские электрические сети» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» составили апелляционную жалобу, в которой просили отменить решение суда первой инстанции. Судебная коллегия оставила решение первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу.
«В мае 2017 года в одном из домов в п. Становой г. Березовский произошел пожар. Он уничтожил кровлю, повредил жилые комнаты и домашние вещи. Причиной послужило тепловое проявление большого переходного сопротивления в зажиме, прокалывающем изоляционный слой СИП, установленном на электровводе в соседнюю квартиру дома. Место возгорания находится в зоне ответственности территориальной сетевой организации», — говорится в сообщении.
Пострадавшие подали иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Истцы просили взыскать с ответчиков ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Уральские электрические сети» в пользу одного собственника 1 млн 880 тыс. 519 руб. в возмещение ущерба, компенсацию морального вреда — 25 тыс. руб., судебные издержки — 59 тыс. 100 руб., штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. В пользу другого — ущерб в размере 1 млн 116 тыс. 226 руб., компенсацию морального вреда — 25 тыс. руб., судебные издержки — 35 тыс. 112 руб., а также штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом.
Исковые требования к ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» были удовлетворены частично. С ответчика в пользу первого пострадавшего в счет возмещения ущерба взыскан 1 млн 878 тыс. 944 руб., компенсация морального вреда в размере 5 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя — 15 тыс. руб., по направлению телеграмм — 1 тыс. 575 руб., госпошлина — 12 тыс. 700 руб. и штраф в размере 941 тыс. 972 руб. В пользу второго собственника также с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в счет в возмещения ущерба взыскан 1 млн 059 тыс. 226 руб., расходы по оплате услуг эксперта — 57 тыс. руб., по оплате услуг представителя — 10 тыс. руб., компенсация морального вреда — 5 тыс. руб., госпошлина — 3 тыс. 712 руб. и штраф в размере 532 тыс. 113 руб. В остальной части требований к ОАО «Энергосбыт Плюс», АО «Уральские электрические сети» было отказано.
Ответчики АО «Уральские электрические сети» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» составили апелляционную жалобу, в которой просили отменить решение суда первой инстанции. Судебная коллегия оставила решение первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу.
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