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Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 17 коп.

11 июнь 2019 (16:53)

УрБК, Москва, 11.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 июня 2019 года. Курс долл. США снизился на 28 коп. до 64,52 руб., евро — на 17 коп. до 73,04 руб.

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