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ЕМУП «Спецавтобаза» пытается оспорить снижение тарифов на вывоз мусора в облсуде

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. ЕМУП «Спецавтобаза» обратилось в Свердловский областной суд с административным иском об отмене постановления Региональной энергетической комиссии (РЭК) о снижении тарифов для населения на вывоз мусора. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе суда.



«Истец пытается оспорить постановление РЭК, вступившее в силу с 1 июня 2019 года. Речь идет о снижении тарифов на вывод твердых коммунальных отходов. До 24 июня исковое заявление оставлено без движения. Истцу предоставлено время на устранение замечаний», — сообщили в облсуде.



В ЕМУП «Спецавтобаза» сообщили, что предприятие обратилось в суд с целью признания постановления РЭК от 21 мая 2019 года о снижении тарифа недействующим.



«Все заложенные в тариф расходы были подтверждены регоператором на стадии его утверждения. Кроме того, ранее Свердловский областной суд признал тариф экономически обоснованным и принятым с соблюдением установленного законом порядка. Применение утвержденного майским документом тарифа может привести к определенным трудностям в осуществлении деятельности регионального оператора», — сообщили в пресс-службе предприятия.



Ранее РЭК снизила долгосрочный тариф для ЕМУП «Спецавтобаза» с 686,05 до 474,37 руб. за кубометр.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:32</span><br /><strong>ЕМУП «Спецавтобаза» пытается оспорить снижение тарифов на вывоз мусора в облсуде</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. ЕМУП «Спецавтобаза» обратилось в Свердловский областной суд с административным иском об отмене постановления Региональной энергетической комиссии (РЭК) о снижении тарифов для населения на вывоз мусора. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе суда.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087613-emup-specavtobaza-pytaetsya-osporit-snizhenie-tarifov-na-vyvoz-musora-v-oblsude.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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