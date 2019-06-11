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Свердловская область с начала года пополнила консолидированный бюджет РФ на 157 млрд рублей

11 июнь 2019 (12:33)

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. За январь-май 2019 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 156,6 млрд руб., что на 5,8% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.

Поступления в федеральный бюджет составили 50,5 млрд руб., что больше поступлений пяти месяцев 2018 года на 8,6%. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (70,7%) и налога на прибыль организаций (17,8%).

В областной бюджет собрано 86,6 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 1,6% больше поступлений пяти месяцев 2018 года. Основная доля доходов областного бюджета обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (45,8%) и налога на доходы физических лиц (33,1%).

В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов на 19,5 млрд руб., с увеличением на 19,9%, в том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 11,9 млрд руб. (рост на 8,2% к 5 месяцам 2018 года).

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