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Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 5 коп.

10 июнь 2019 (15:34)

УрБК, Москва, 10.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 июня 2019 года. Курс долл. США снизился на 25 коп. до 64,79 руб., евро — на 5 коп. до 73,21 руб.

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