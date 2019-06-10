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Прокуратура начала проверку задержки рейса Екатеринбург — Салехард — Новый Уренгой авиакомпании «Ямал»

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2019. В аэропорту Кольцово почти на 6 часов задержался вылет рейса YC-121 по маршруту Екатеринбург — Салехард — Новый Уренгой авиакомпании «Ямал». Самолет должен был вылететь 7 июня в 08.25, но фактически это произошло лишь в 14.11.



«На рейс зарегистрировано 36 пассажиров, в том числе 1 ребенок. Услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами, пассажирам оказаны. Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о лицензировании», — говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

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