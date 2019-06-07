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Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 1 коп.
7 июнь 2019 (15:07)
УрБК, Москва, 07.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2019 года. Курс долл. США снизился на 19,45 коп. до 65,03 руб., евро — на 1,03 коп. до 73,26 руб.
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