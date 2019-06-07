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Компания «ФОРЭС» выделила 1,5 млн рублей на ремонт дороги в Сухом Логу

7 июнь 2019 (14:34)

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. ООО «ФОРЭС» выделило 1,5 млн руб. на ремонт участка дороги, который расположен вблизи Сухоложского подразделения компании. На замену дорожного полотна длиной 70 метров понадобилось десять дней, сообщает пресс-служба «ФОРЭС».

«Участок дороги, примыкающий к трассе Сухой Лог — Камышлов и ведущий в сторону Сухоложского подразделения «ФОРЭС», находится в ведении муниципалитета. Поэтому его ремонт проводился по согласованию с администрацией городского округа», — говорится в сообщении.

По словам подрядчика, обновленный участок дороги прослужит семь лет.

«Мы заменили дорожную одежду: щебеночное основание и два слоя асфальтобетонного покрытия. А также сделали кюветы, чтобы обеспечить водоотведение», — цитирует пресс-служба представителя ООО «Дорожно-строительный участок» Андрей Пинигин.

В ремонте дороги в Сухом Логу также участвовали предприниматели, которые пользуются этой дорогой. На последнем этапе работ они проложили водопропускные трубы и засыпали их.

«Принимала участок восстановленной дороги специально созданная комиссия. В ее состав помимо директора Сухоложского подразделения «ФОРЭС» Александра Константинова и представителей подрядной организации вошли сотрудники управления муниципального заказчика и обслуживающей организации», — сообщили в компании «ФОРЭС».

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