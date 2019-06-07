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Компания «ФОРЭС» выделила 1,5 млн рублей на ремонт дороги в Сухом Логу

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. ООО «ФОРЭС» выделило 1,5 млн руб. на ремонт участка дороги, который расположен вблизи Сухоложского подразделения компании. На замену дорожного полотна длиной 70 метров понадобилось десять дней, сообщает пресс-служба «ФОРЭС».



«Участок дороги, примыкающий к трассе Сухой Лог — Камышлов и ведущий в сторону Сухоложского подразделения «ФОРЭС», находится в ведении муниципалитета. Поэтому его ремонт проводился по согласованию с администрацией городского округа», — говорится в сообщении.



По словам подрядчика, обновленный участок дороги прослужит семь лет.



«Мы заменили дорожную одежду: щебеночное основание и два слоя асфальтобетонного покрытия. А также сделали кюветы, чтобы обеспечить водоотведение», — цитирует пресс-служба представителя ООО «Дорожно-строительный участок» Андрей Пинигин.



В ремонте дороги в Сухом Логу также участвовали предприниматели, которые пользуются этой дорогой. На последнем этапе работ они проложили водопропускные трубы и засыпали их.



«Принимала участок восстановленной дороги специально созданная комиссия. В ее состав помимо директора Сухоложского подразделения «ФОРЭС» Александра Константинова и представителей подрядной организации вошли сотрудники управления муниципального заказчика и обслуживающей организации», — сообщили в компании «ФОРЭС».

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