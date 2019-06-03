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Квартиры в центре Екатеринбурга за последний месяц подешевели на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, на 27 мая составила 72 тыс. 226 руб. За четыре недели вторичное жилье в городе подорожало на 0,1%. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



Объекты в Центре за месяц стали дешевле на 0,4%. Стоимость квадратного метра жилья в первом ценовом поясе снизилась на 0,1%. Цена объектов второго пояса увеличилась на 0,3%, третьего — на 0,3%. В четвертом ценовом поясе квартиры подешевели на 1,6%.



В настоящее время средний срок экспозиции (период от выставления на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 140 дней.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:22</span><br /><strong>Квартиры в центре Екатеринбурга за последний месяц подешевели на 0,4%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, на 27 мая составила 72 тыс. 226 руб. За четыре недели вторичное жилье в городе подорожало на 0,1%. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087396-kvartiry-v-centre-ekaterinburga-za-posledniy-mesyac-podesheveli-na-04.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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