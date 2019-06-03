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Квартиры в центре Екатеринбурга за последний месяц подешевели на 0,4%
3 июнь 2019 (10:22)
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, на 27 мая составила 72 тыс. 226 руб. За четыре недели вторичное жилье в городе подорожало на 0,1%. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).
Объекты в Центре за месяц стали дешевле на 0,4%. Стоимость квадратного метра жилья в первом ценовом поясе снизилась на 0,1%. Цена объектов второго пояса увеличилась на 0,3%, третьего — на 0,3%. В четвертом ценовом поясе квартиры подешевели на 1,6%.
В настоящее время средний срок экспозиции (период от выставления на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 140 дней.
Объекты в Центре за месяц стали дешевле на 0,4%. Стоимость квадратного метра жилья в первом ценовом поясе снизилась на 0,1%. Цена объектов второго пояса увеличилась на 0,3%, третьего — на 0,3%. В четвертом ценовом поясе квартиры подешевели на 1,6%.
В настоящее время средний срок экспозиции (период от выставления на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 140 дней.
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