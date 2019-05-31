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При поддержке ЕВРАЗа школьники Нижнего Тагила и Качканара придумали проекты для улучшения жизни в городах

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. Участники программы «Детский форсайт», реализуемой ЕВРАЗом, разработали более 20 социальных проектов по улучшению жизни в Нижнем Тагиле и Качканаре. Школьники намерены их реализовать за 8 месяцев и представить результат в декабре 2019 года. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал».



Очередным мероприятием программы стала Биржа социальных проектов, где участники презентовали свои проекты потенциальным партнерам: представителям мэрии Качканара и Нижнего Тагила, ЕВРАЗа и Фонда социальных инвестиций, Управления образования, Торгово-промышленной палаты, Фонда поддержки предпринимателей, а они, в свою очередь, предлагали детям свою помощь.



Проекты уральских участников «Детского форсайта» касаются благоустройства городов и досуга их жителей. Представители школы № 49 из Нижнего Тагила решили повысить посещаемость городского парка на Тагилстрое. Они устраивают субботники, проводят велогонки для тагильчан, мастер-классы и музыкальные вечера. Ученицы школы № 1 предложили украсить картинами тагильчан городские подъезды. Они уже пообщались с местными художниками и те изъявили готовность безвозмездно отдать картины активистам. Ученики политехнической гимназии решили восстановить исторические названия тагильских мостов и установить информационные таблички для туристов. К примеру, Горбатый мост ранее назывался Мост Металлургов. Команда из школы № 81 придумала создать книгу с подвижными играми и раздать ее в детские сады и квартальные клубы, это отвлечет малышей от гаджетов. Группа школы № 75/42 начала помогать пенсионерам. Они хотят устроить мастер-классы по танцам, английскому языку, компьютерной грамотности.



В Качканаре ученики школы им. Новикова проведут серию квестов об истории родного города. Школьники поселка Валериановск взялись за благоустройство мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, — они нашли горожан, которые поделились рассадой и вместе с ними разбили цветочные клумбы, за которыми будут ухаживать все лето. Школа № 2 проведет конкурс детских рисунков и на их основе сделают баннеры и развесят на фасадах домов в районе Первомайки. Команда школы № 3 намерена закрасить нецензурные слова на домах мотивирующими рисунками. Ученики школы № 7 хотят создать в городе Зеленые аллеи — высадить в районе храма, у ЗАГСа и в 5 микрорайоне сирень, черемуху, рябину, многолетние цветы и установить ландшафтную фигуру.



Администрациям Нижнего Тагила и Качканара пообещала оказывать содействие в реализации проектов. Так, власти уже готовы установить в городском парке Тагила урны, предприниматели — помочь организовать фестиваль молодежи, а директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев предложил ученикам политехнической гимназии работу: проводить мастер-классы для школьников других городов России.



«Детский форсайт» стартовал в уральских городах присутствия ЕВРАЗа в марте. Позади предзащита проектов, тренинги и мастер-классы от авторов успешных социальных инициатив Александра Щерякова, Ксении Пуниной и Екатерина Турановой. В августе лидеры проектов поедут в международный детский центр «Артек» на специальную смену Агентства стратегических инициатив. Завершится проект в декабре общегородским фестивалем «Город своими руками», на котором школьники представят результаты реализованных проектов.



«Этот проект учит детей быть активными, дает им возможность раскрыть свой потенциал. Здесь подростки не просто предлагают, но и воплощают свои идеи в жизнь: учатся самостоятельно добывать ресурсы, вовлекать людей, искать единомышленников», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Программа «Детский форсайт» в 2019 году проходит в Нижнем Тагиле, Качканаре и Междуреченске при поддержке Фонда социальных инвестиций и администрации городов, при участии Фонда развития моногородов.

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