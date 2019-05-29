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Экологи выявили загрязнение рек вблизи заповедника «Денежкин камень»
29 май 2019 (17:31)
УрБК, Москва, 29.05.2019. Специалисты независимой аккредитованной лаборатории гидрохимического анализа геологического факультета Пермского госуниверситета провели анализ проб воды в реках вблизи заповедника «Денежкин камень». Об этом сообщает организация по защите окружающей среды «Живой Шемур», по заказу которой проводилось исследование.
Экологи взяли пробы в реках Шегультан, Сосьва, Ивдель, Вагран. Протоколы лабораторных испытаний были получены 27 мая 2019 года. По результатам анализов самым загрязнённым оказался Шегультан. Также экологи выявили серьезные загрязнения рек Сосьва и Ивдель.
«Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) для рыбохозяйственных водоёмов в реке Шегультан: медь — в 240 раз, марганец — в 25 раз, цинк — в 103 раза. В реке Сосьва: медь — в 108 раз, марганец — в 19 раз, цинк — в 24 раза. В реке Ивдель: медь — в 52 раза, марганец — в 12 раз, цинк — в 7 раз», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет компания.
В сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура подтвердили данные о сбросе сточных вод с месторождений в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия. «Святогор» был оштрафован на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».
Экологи взяли пробы в реках Шегультан, Сосьва, Ивдель, Вагран. Протоколы лабораторных испытаний были получены 27 мая 2019 года. По результатам анализов самым загрязнённым оказался Шегультан. Также экологи выявили серьезные загрязнения рек Сосьва и Ивдель.
«Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) для рыбохозяйственных водоёмов в реке Шегультан: медь — в 240 раз, марганец — в 25 раз, цинк — в 103 раза. В реке Сосьва: медь — в 108 раз, марганец — в 19 раз, цинк — в 24 раза. В реке Ивдель: медь — в 52 раза, марганец — в 12 раз, цинк — в 7 раз», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет компания.
В сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура подтвердили данные о сбросе сточных вод с месторождений в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия. «Святогор» был оштрафован на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».
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