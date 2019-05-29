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В Тавде МУП после вмешательства прокуратуры выплатило сотрудникам долг по зарплате в сумме более 4,7 млн рублей
29 май 2019 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. Муниципальное унитарное предприятие «Тавдинские инженерные системы» в полном объеме погасило свыше 4,7 млн руб. долга по заработной плате перед своими сотрудниками после вмешательства правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Тавдинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере оплаты труда муниципальным унитарным предприятием Тавдинского городского округа «Тавдинские инженерные системы». Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы за апрель 2019 года перед 304 работниками в размере свыше 4,7 млн руб. Прокурор внес в адрес директора представление с требованием о незамедлительном погашении задолженности по заработной плате перед работниками, а также о начислении и выплате компенсации за нарушение срока выплаты заработной платы. По требованию прокурора работникам начислена компенсация на общую сумму 28,9 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
«Тавдинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере оплаты труда муниципальным унитарным предприятием Тавдинского городского округа «Тавдинские инженерные системы». Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы за апрель 2019 года перед 304 работниками в размере свыше 4,7 млн руб. Прокурор внес в адрес директора представление с требованием о незамедлительном погашении задолженности по заработной плате перед работниками, а также о начислении и выплате компенсации за нарушение срока выплаты заработной платы. По требованию прокурора работникам начислена компенсация на общую сумму 28,9 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
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