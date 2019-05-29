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На предприятиях Группы ЧТПЗ стартовала неделя здоровья и безопасности
29 май 2019 (13:22)
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2019. На предприятиях Группы ЧТПЗ стартовала неделя здоровья и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В Челябинске, Первоуральске, Альметьевске, Ижевске, Нижневартовске, Ноябрьске и Москве пройдет более тридцати мероприятий, главная ценность которых — здоровье, а ключевой приоритет — безопасность. Более 5 тыс. белых металлургов примут участие в лекциях по охране труда, противопожарной безопасности, познавательном квесте, интеллектуальной игре, тренировках с профессиональными спортсменами, тематических конкурсах», — говорится в сообщении.
«Создание условий для здорового образа жизни сотрудников и соблюдения ими правил безопасности — важнейшие направления социальной политики компании. Каждый год к акции присоединяются новые участники, а перечень мероприятий расширяется. Это значит, что все больше энергичных, активных и целеустремленных сотрудников вовлечены в достижение амбициозных целей компании и развиваются вместе с ней», — сообщил генеральный директор трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.
В этом году неделя здоровья и безопасности проходит под знаком корпоративной информационной кампании по промышленной безопасности «Смотри, как надо!» и в духе клиентоцентричной трансформации «ВЫ:ДВИЖЕНИЕ». Теме охраны труда посвящен творческий фотоконкурс, организованы учебные тренировки по эвакуации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, для руководителей пройдет форум «Безопасность — моя ответственность».
Ряд мероприятий посвящен корпоративной ценности «Здоровье». Для сотрудников организованы лекции о здоровье кожи и красоте, о профилактике и лечении заболеваний глаз, тренировки со спортсменами, а также дегустация витаминных коктейлей. Завершится неделя здоровья и безопасности флешмобом во всех городах присутствия компании.
«В Челябинске, Первоуральске, Альметьевске, Ижевске, Нижневартовске, Ноябрьске и Москве пройдет более тридцати мероприятий, главная ценность которых — здоровье, а ключевой приоритет — безопасность. Более 5 тыс. белых металлургов примут участие в лекциях по охране труда, противопожарной безопасности, познавательном квесте, интеллектуальной игре, тренировках с профессиональными спортсменами, тематических конкурсах», — говорится в сообщении.
«Создание условий для здорового образа жизни сотрудников и соблюдения ими правил безопасности — важнейшие направления социальной политики компании. Каждый год к акции присоединяются новые участники, а перечень мероприятий расширяется. Это значит, что все больше энергичных, активных и целеустремленных сотрудников вовлечены в достижение амбициозных целей компании и развиваются вместе с ней», — сообщил генеральный директор трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.
В этом году неделя здоровья и безопасности проходит под знаком корпоративной информационной кампании по промышленной безопасности «Смотри, как надо!» и в духе клиентоцентричной трансформации «ВЫ:ДВИЖЕНИЕ». Теме охраны труда посвящен творческий фотоконкурс, организованы учебные тренировки по эвакуации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, для руководителей пройдет форум «Безопасность — моя ответственность».
Ряд мероприятий посвящен корпоративной ценности «Здоровье». Для сотрудников организованы лекции о здоровье кожи и красоте, о профилактике и лечении заболеваний глаз, тренировки со спортсменами, а также дегустация витаминных коктейлей. Завершится неделя здоровья и безопасности флешмобом во всех городах присутствия компании.
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