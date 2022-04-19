На предприятиях ЕВРАЗа проходит Неделя безопасности

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. С 17 по 23 апреля на предприятиях ЕВРАЗа проводится серия мероприятий, призванных повысить культуру безопасности. В акциях, конкурсах, семинарах может принять участие любой сотрудник компании, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Так, во всех медицинских пунктах ЕВРАЗ ЗСМК проходит акция «Здоровые сердца». Металлурги получают консультации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, могут измерить пульс, артериальное давление. Каждому обратившемуся сотруднику вручают витамины и корпоративные подарки.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Также в заводоуправлениях ЕВРАЗ ЗСМК открылась выставка «Эволюция СИЗ». Работники могут познакомиться с историей развития средств индивидуальной защиты и спецодежды, а также примерить профессиональный образ сталевара, горнового или рударя.



Помимо этого, на территории комбината проходят акции по безопасности дорожного движения. Водителям напоминают о правилах поведения в транспорте и на проезжей части, вручают корпоративные подарки.



В базовых учебных заведениях специалисты ЕВРАЗ ЗСМК проводят уроки безопасности. Учащимся рассказывают, как современные технологии помогают сохранить жизнь и здоровье на производстве и почему правила безопасности важно применять не только на работе, но и в быту.



Также около 200 работников компании приняли участие в интеллектуальной игре на знание особенностей безопасного производства, сотни сотрудников подключились к онлайн-встречам «Клуба практиков», где изучали безопасность с точки зрения поведенческой психологии.



Традиционно в рамках Недели безопасности наградили сотрудников ЕВРАЗа, которые внесли весомый вклад в развитие культуры безопасного производства. В этом году впервые отметили и работников подрядных организаций. Всего поощрили 63 сотрудника компании и подрядных организаций.



Отмечается, что Неделя безопасности ЕВРАЗа — это ежегодное событие, приуроченное ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.



«Безопасность — приоритетное направление для компании. Большое внимание уделяется вопросам ОТ и ПБ. На предприятиях реализуется проект по трансформации системы охраны труда, внедряются цифровые проекты, направленные на автоматизацию производственных процессов и снижение травматизма», — говорится в сообщении.