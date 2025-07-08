УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:58

ЕВРАЗ НТМК выделил на создание нового лечебного центра амбулаторной помощи 26 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. На ЕВРАЗ НТМК открыли обновленный лечебный центр амбулаторной помощи. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Новый лечебный центр позволит металлургам оперативно получить квалифицированную медицинскую помощь, а также пройти необходимое обследование и лечение без отрыва от работы.

Инвестиции в капитальный ремонт здания и кабинетов центра, а также в приобретение современного медицинского оборудования составили около 26 млн руб.

«Металлурги ЕВРАЗ НТМК смогут сделать в лечебном центре ультразвуковые исследования, электрокардиограмму, поставить холтер для проверки работы сердца, измерить артериальное давление. Оборудование позволяет проводить лабораторные исследования: общий и биохимический анализ крови, иммунологические исследования. Также будет работать физиотерапевтический кабинет», — говорится в сообщении.

Медицинский центр рассчитан на 4,5 тыс. амбулаторных приемов ежегодно, до 10 тыс. различных исследований; до 20 тыс. физиотерапевтических процедур. Медицинская помощь будет оказываться в рамках программы ДМС работникам ЕВРАЗ НТМК, работникам предприятий в контуре ЕВРАЗа, родственникам работников.

ЕВРАЗ в 2025 году направит на развитие социальных программ для сотрудников 3,2 млрд руб. В частности, вложения в программу «Здоровье» вырастут вдвое, до 1 млрд руб.

«Мы выстраиваем эффективную систему заботы о наших сотрудниках. В 2025 году компания обеспечила всех сотрудников предприятий полисом ДМС со страховым покрытием 150 тыс. руб. в год на каждого. Каждый работник обеспечен полисом ДМС, работникам доступны улучшенные профессиональные медосмотры с расширенным перечнем исследований для выявления заболеваний на ранних стадиях. Компания сохраняет систему страхования работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний», — отметил вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов.

ЕВРАЗ — один из ключевых работодателей в регионах присутствия. Согласно исследованию ANCOR, в 2025 году ЕВРАЗ вошел в число лидеров по привлекательности и узнаваемости среди промышленных компаний Кемеровской и Свердловской областей. В 2025 году компания дважды повысила заработную плату сотрудникам: в январе и в мае. Суммарно в этом году она выросла на 10%. Также ЕВРАЗ ведет работу по улучшению системы питания, расширению финансирования жилищной программы.
