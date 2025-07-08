ЕВРАЗ НТМК выделил на создание нового лечебного центра амбулаторной помощи 26 млн рублей

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. На ЕВРАЗ НТМК открыли обновленный лечебный центр амбулаторной помощи. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Новый лечебный центр позволит металлургам оперативно получить квалифицированную медицинскую помощь, а также пройти необходимое обследование и лечение без отрыва от работы.Инвестиции в капитальный ремонт здания и кабинетов центра, а также в приобретение современного медицинского оборудования составили около 26 млн руб.«Металлурги ЕВРАЗ НТМК смогут сделать в лечебном центре ультразвуковые исследования, электрокардиограмму, поставить холтер для проверки работы сердца, измерить артериальное давление. Оборудование позволяет проводить лабораторные исследования: общий и биохимический анализ крови, иммунологические исследования. Также будет работать физиотерапевтический кабинет», — говорится в сообщении.Медицинский центр рассчитан на 4,5 тыс. амбулаторных приемов ежегодно, до 10 тыс. различных исследований; до 20 тыс. физиотерапевтических процедур. Медицинская помощь будет оказываться в рамках программы ДМС работникам ЕВРАЗ НТМК, работникам предприятий в контуре ЕВРАЗа, родственникам работников.ЕВРАЗ в 2025 году направит на развитие социальных программ для сотрудников 3,2 млрд руб. В частности, вложения в программу «Здоровье» вырастут вдвое, до 1 млрд руб.«Мы выстраиваем эффективную систему заботы о наших сотрудниках. В 2025 году компания обеспечила всех сотрудников предприятий полисом ДМС со страховым покрытием 150 тыс. руб. в год на каждого. Каждый работник обеспечен полисом ДМС, работникам доступны улучшенные профессиональные медосмотры с расширенным перечнем исследований для выявления заболеваний на ранних стадиях. Компания сохраняет систему страхования работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний», — отметил вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов.ЕВРАЗ — один из ключевых работодателей в регионах присутствия. Согласно исследованию ANCOR, в 2025 году ЕВРАЗ вошел в число лидеров по привлекательности и узнаваемости среди промышленных компаний Кемеровской и Свердловской областей. В 2025 году компания дважды повысила заработную плату сотрудникам: в январе и в мае. Суммарно в этом году она выросла на 10%. Также ЕВРАЗ ведет работу по улучшению системы питания, расширению финансирования жилищной программы.