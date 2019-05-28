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Студенты программы Группы ЧТПЗ завоевали полный комплект медалей на чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

УрБК, Челябинск, 28.05.2019. Студенты корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» стали победителями и призерами VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани. По итогам финальных соревнований команда завоевала три медали — золотую, серебряную и бронзовую.



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, первое место в компетенции «Промышленная механика и монтаж» и второе место в компетенции «Реверсивный инжиниринг» завоевали студенты программы «Будущее Белой металлургии» из Первоуральска (Свердловская область) Андрей Ефимов и Никита Кузнецов. Третье место в компетенции «Инженерный дизайн CAD» (юниоры 14-16 лет) занял Ильнур Сибгатуллин — студент «Колледжа будущего Татарстана» (Альметьевск). Кроме того, команда будущих белых металлургов – Александра Гимазетдинова и Александра Галкина (Первоуральск) — заняла третье место в демонстрационной компетенции «Роботизированная сварка».



«Группа ЧТПЗ предоставляет студентам программы «Будущее Белой металлургии» все условия для изучения международных профессиональных практик и совершенствования уровня мастерства. Полный комплект медалей на национальном чемпионате WorldSkills — лучший показатель качества подготовки наших специалистов. Ребята подтвердили свою высокую квалификацию и статус программы «Будущее Белой металлургии» как лидера дуального образования», — рассказал и.о. руководителя департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Алексей Смирнов.



В августе 2019 года три будущих белых металлурга примут участие в Мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани и соберет молодых профессионалов из более 60 стран. Студенты выступят в компетенциях «Промышленная робототехника» и «Роботизированная сварка».



За время взаимодействия Группы ЧТПЗ с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сотрудники компании и студенты корпоративной образовательной программы завоевали 130 медалей на чемпионатах профмастерства различного уровня.



Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов и школьников в возрасте от 10 до 22 лет. В этом году в них приняли участие 1 тыс. 500 конкурсантов и 1 тыс. 274 эксперта.

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