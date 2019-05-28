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Екатеринбург выбран местом проведения Всемирного дня городов

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. Екатеринбург выбран местом проведения Всемирного дня городов ООН в 2019 году. По сообщению пресс-службы администрации города, решение было принято на первой Ассамблее программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам ООН-Хабитат, которая проходит 27-28 мая в столице Кении городе Найроби.



В составе российской делегации, возглавляемой министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым, в Африке находятся первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.



«Во многом благодаря сотрудничеству с ООН-Хабитат и успешным совместным проектам один из крупнейших российских городов — Екатеринбург станет в этом году столицей Всемирного дня городов. В столице Урала соберутся делегации экспертов со всего мира. Кроме того, к проведению Всемирного дня городов будет приурочен международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia», — сообщил Владимир Якушев.



«Впервые мероприятие, на котором соберутся главы ведущих мировых мегаполисов, пройдет в России. Это не только осознанная и серьезная инициатива Екатеринбурга и нашего региона. Это дорога к прямому международному сотрудничеству с другими городами, лучший опыт которых мы будем перенимать. Крупнейшее мировое урбанистическое мероприятие позволит Екатеринбургу привлечь перспективные проекты, направленные на развитие города, обрести новых партнеров», — подчеркнул Александр Высокинский.



Всемирный день городов был учрежден 27 декабря 2013 года Генеральной Ассамблеей ООН. В рамках события муниципальные, региональные, национальные власти и партнеры организуют на разных площадках мира мероприятия, посвященные устойчивому городскому развитию, а затем проводят итоговую встречу. Город-хозяин встречи готовит предложения по ее формату и подтеме. Подтема Екатеринбурга связана с инновационным развитием. Итоговое мероприятие Всемирного дня городов, как правило, включает форумную и праздничную составляющие.



ООН-Хабитат является программой Организации Объединенных Наций, координирует деятельность по развитию населенных пунктов, в центре внимания которой два приоритетных направления: обеспечение надлежащего жилья для всех и устойчивое городское развитие. ООН-Хабитат основана в 1978 году. Штаб-квартира расположена в городе Найроби.

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