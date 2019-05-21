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В Академическом районе Екатеринбурга пройдет «Звездный фестиваль» студенческих отрядов
21 май 2019 (10:45)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019.В Екатеринбурге 26 мая 2019 года в Академическом состоится «Звездный фестиваль» студенческих отрядов. В 2019 году он пройдет под лозунгом «Навстречу 60-летию студенческих отрядов России». Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
Порядка 1,3 тыс. участников соберутся у памятного знака студенческим отрядам (центр квартала Краснолесья — Павла Шаманова — Вильгельма де Геннина).
В программе:
10.00 – Конкурс приветствий;
11.00 – Спортивная программа: эстафета, гиря, арм-спорт, канат и прочее;
14.00 – XVI конкурс «Уличные танцы»;
17.00 – III Весенняя Знаменка;
18.00 – Подведение итогов, награждение.
В Свердловской области в 2018 году движение отметило 55-летие своей истории. На сегодняшний день в студенческих отрядах Свердловской области участвует более 3 тыс. студентов в составе более 100 отрядов (строительных, педагогических, отрядов проводников, профильных) во всех высших учебных заведениях.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Порядка 1,3 тыс. участников соберутся у памятного знака студенческим отрядам (центр квартала Краснолесья — Павла Шаманова — Вильгельма де Геннина).
В программе:
10.00 – Конкурс приветствий;
11.00 – Спортивная программа: эстафета, гиря, арм-спорт, канат и прочее;
14.00 – XVI конкурс «Уличные танцы»;
17.00 – III Весенняя Знаменка;
18.00 – Подведение итогов, награждение.
В Свердловской области в 2018 году движение отметило 55-летие своей истории. На сегодняшний день в студенческих отрядах Свердловской области участвует более 3 тыс. студентов в составе более 100 отрядов (строительных, педагогических, отрядов проводников, профильных) во всех высших учебных заведениях.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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