В Академическом районе Екатеринбурга пройдет «Звездный фестиваль» студенческих отрядов

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019.В Екатеринбурге 26 мая 2019 года в Академическом состоится «Звездный фестиваль» студенческих отрядов. В 2019 году он пройдет под лозунгом «Навстречу 60-летию студенческих отрядов России». Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».Порядка 1,3 тыс. участников соберутся у памятного знака студенческим отрядам (центр квартала Краснолесья — Павла Шаманова — Вильгельма де Геннина).В программе:10.00 – Конкурс приветствий;11.00 – Спортивная программа: эстафета, гиря, арм-спорт, канат и прочее;14.00 – XVI конкурс «Уличные танцы»;17.00 – III Весенняя Знаменка;18.00 – Подведение итогов, награждение.В Свердловской области в 2018 году движение отметило 55-летие своей истории. На сегодняшний день в студенческих отрядах Свердловской области участвует более 3 тыс. студентов в составе более 100 отрядов (строительных, педагогических, отрядов проводников, профильных) во всех высших учебных заведениях.