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За первые четыре месяца 2019 года «Уральские авиалинии» перевезли более 2,4 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. По итогам четырех месяцев 2019 года «Уральские авиалинии» перевезли 2 млн 477 тыс. 597 пассажиров (+8% к показателям 2018 года). На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 1 млн 258 тыс. 815 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 1 млн 218 тыс. 782 человека.



По сообщению пресс-службы перевозчика, всего за этот период выполнено 17 тыс. 674 рейса (+5% к 2018 году), среди них ВВЛ — 9 тыс. 059, МВЛ — 8 тыс. 615. Пассажирооборот вырос на 10% и составил 6 117 793 тыс. пасс. км.



В апреле 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 696 тыс. 515 пассажиров, что выше показателя 2018 года на 9%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 318 тыс. 254 человека, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 378 тыс. 261 человек. В апреле «Уральские авиалинии» выполнили 4 тыс. 868 рейсов (+3% к прошлому году), среди них 2 тыс. 559 рейсов по МВЛ, 2 тыс. 309 по ВВЛ.



За период майских праздников с 1 по 12 мая 2019 года авиакомпания перевезла около 320 тыс. пассажиров (+22% к аналогичному периоду 2018 года). При этом самыми популярными направлениями майских каникул стали: Москва — Симферополь, Москва — Сочи, Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург. Среди международных рейсов пассажиры чаще всего летали из Екатеринбурга в Прагу, из Москвы в Ларнаку, из Жуковского в Прагу, Тбилиси, Тель-Авив, а также из Санкт-Петербурга в Тбилиси и из Сочи в Тбилиси.

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