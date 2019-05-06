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Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 72 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2018. На конец апреля 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 131 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



За последние четыре недели вторичное жилье в городе подорожало на 0,4%.



Среди различных территорий отмечается разнонаправленная динамика. Так, объекты в Центре за месяц стали дешевле на 0,2%. Стоимость квадратного метра жилья в первом ценовом поясе не изменилась. Цена объектов второго пояса выросла на 0,1%, третьего — на 0,3%. В четвертом ценовом поясе квартиры подешевели на 0,8%.



В настоящее время средний срок экспозиции (период от выставления на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет четыре месяца.

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