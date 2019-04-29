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В Тавде суд обязал свердловчанина вернуть в доход РФ незаконно полученные по ничтожной сделке 9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. Тавдинский районный суд Свердловской области взыскал с жителя региона 9 млн руб., незаконно полученные им по ничтожной сделке с ООО «Мерида». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Среднего Урала.



Тавдинская городская прокуратура провела проверку по сообщению районного суда об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Мерида» к жителю области о взыскании с него суммы неосновательного обогащения в размере 9 млн руб. При рассмотрении указанного иска судом установлены признаки недобросовестности сделки. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Мерида» в обоснование своего иска в суд указало, что между ним и мужчиной, не являющимся индивидуальным предпринимателем, достигнуто устное соглашение о намерении заключить договор купли-продажи, по условиям которого ответчик обязался продать истцу товар стоимостью 9 млн руб. В платежных поручениях основанием для перечисления платежей указан договор, который сторонами фактически не заключен. Вид товара, его стоимость, условия поставки сторонами не определялись. Денежные средства в сумме 9 млн руб. перечислены ООО «Мерида» мужчине платежными поручениями по устной договоренности.



В действиях истца и ответчика по направлению в суд указанного иска установлены признаки недобросовестности, умышленного поведения, свидетельствующего о совершении таких действий в обход закона. А именно о намерении сторон придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, законность получения которых не установлена. ООО «Мерида», перечисляя денежные средства ответчику, действовало умышленно, с целью вывода денежных средств транзитом и их последующего обналичивания, полностью сознавая отсутствие правовых и фактических оснований для такого перечисления.



Учитывая, что в действиях обеих сторон (и ООО «Мерида», и мужчины) усматриваются признаки недобросовестного умышленного поведения, указанная сделка признана ничтожной. По результатам проверки Тавдинская городская прокуратура в райсуд направила исковое заявление о применении последствий недействительности сделки.



Тавдинский районный суд Свердловской области исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав с мужчины в доход Российской Федерации незаконно полученные им по ничтожной сделке с ООО «Мерида» денежные средства в сумме 9 млн руб. Судебный акт в законную силу не вступил.

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