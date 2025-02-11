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Суд по иску прокуратуры обязал вернуть пенсионерке из Екатеринбурга 1 млн рублей, украденный мошенниками

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. После вмешательства прокуратуры суд постановил вернуть пенсионерке из Екатеринбурга 1 млн руб., потерянный из-за мошенников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

Сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению местной жительницы 1947 г. р. о совершении в отношении нее мошеннических действий. Женщина, вследствие действий мошенников, перевела свои сбережения на «безопасный счет». По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Установлено, что средства были переведены на счет жителя рабочего поселка Чаны Новосибирской области. Прокуратура направила в Чановский районный суд иск о взыскании неосновательного обогащения. Иск был удовлетворен судом в полном объеме. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.
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