Суд по иску прокуратуры обязал вернуть пенсионерке из Екатеринбурга 1 млн рублей, украденный мошенниками

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга в ходе надзорных мероприятий установила, ...13.10.2021 МУП «Белоярскспецавтотранс» после вмешательства прокуратуры погасило долги по зарплате в размере 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2021. МУП «Белоярскспецавтотранс» после вмешательства местной межрайонной прокуратуры ...06.07.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. В Екатеринбурге 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, выманивших у нее ...13.04.2020 Прокуратура возбудила дело в отношении СХПК «Первоуральский» за долги по заработной плате в размере более 3,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2020. В Первоуральске после вмешательства городской прокуратуры работникам ...06.07.2017 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в ЧОПах «Сириус» и «Предел»
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в частных ...