В ЗАТО Лесной суд взыскал с дропппера почти 100 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Чистопольский городской суд Республики Татарстан взыскал в пользу обманутого жителя ...23.04.2025 Суд обязал «дроппера» вернуть пенсионеру из Новоуральска почти 700 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2025. Суд обязал «дроппера» из Перми вернуть пенсионеру из Новоуральска 690 тыс. руб., ...26.03.2025 Суд обязал дроппера вернуть 600 тыс. рублей пенсионерке из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Суд обязал дроппера вернуть 600 тыс. руб. пенсионерке из Екатеринбурга, которая ...19.03.2025 Суд по иску прокуратуры обязал вернуть пенсионерке из Екатеринбурга 1 млн рублей, украденный мошенниками
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. После вмешательства прокуратуры суд постановил вернуть пенсионерке из Екатеринбурга 1 ...03.05.2024 В Лесном направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 3,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. Прокуратура ЗАТО Лесной утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...