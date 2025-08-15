В ЗАТО Лесной суд взыскал с дропппера почти 100 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Суд взыскал с дроппера, принявшего участие в ограблении пенсионерки, 99,8 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным следствия, 21-22 августа 2025 года мошенники притворились сотрудниками банка и выманили у жительницы Лесного 1955 года рождения 500 тыс. рублей.



По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере). Выяснилось, что часть похищенных средств (99,8 тыс. рублей) находится у жителя Саратова, 1982 года рождения.



«Фактические выявлен факт неосновательного обогащения физического лица за счет поступления на принадлежащий ему банковский счет денежных средств, похищенных у пенсионерки. Доказательств законности получения денежных средств не представлено, в связи с чем прокуратура ЗАТО г. Лесной направила в суд заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения в размере 99,8 тыс. рублей», — отмечает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.