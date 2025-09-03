Суд в Свердловской области взыскал с дроппера порядка 160 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. В ЗАТО Новоуральск (Свердловская область) суд взыскал с дроппера, принявшего участие в ограблении пенсионера, 160 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным следствия, 4 июля 2023 года мошенники, введя жителя Новоуральска 1963-го года рождения в заблуждение, выманили у него 160 тыс. руб.



По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Выяснилось, что похищенные средства находились у жителя Алтайского края.



Решение суда вступило в законную силу. Украденная сумма была возвращена пенсионеру в полном объеме.