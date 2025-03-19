Суд обязал дроппера вернуть 600 тыс. рублей пенсионерке из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. После вмешательства прокуратуры суд постановил вернуть пенсионерке из Екатеринбурга 1 ...10.10.2024 В Алапаевске местная жительница перевела почти 2 млн рублей якобы на «перерасчет пенсии»
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. В Алапаевске аферисты по схеме «перерасчет пенсии» убедили местную жительницу перевести ...13.09.2024 В Серове телефонные аферисты похитили у пенсионерки более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В Серове телефонные аферисты похитили у пенсионерки свыше 1 млн 160 тыс. руб. Об этом ...06.07.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. В Екатеринбурге 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, выманивших у нее ...14.06.2016 Суд обязал администрацию Белоярского ГО вернуть 1 млн руб. за фиктивный водопровод
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2016. Белоярский районный суд обязал администрацию Белоярского городского округа вернуть в ...