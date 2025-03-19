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Суд обязал дроппера вернуть 600 тыс. рублей пенсионерке из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Суд обязал дроппера вернуть 600 тыс. руб. пенсионерке из Екатеринбурга, которая пострадала из-за действий кибермошенников, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее введенная в заблуждение 78-летняя женщина перевела крупную сумму денег на «безопасный» счет аферистов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, в крупном размере», по которому женщину признали потерпевшей.

В ходе расследования выяснилось, что денежные средства были переведены на счет жителя Калининграда. Прокуратура направила иск в местный районный суд с просьбой взыскать с него 600 тыс. руб.

Суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.
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